Esta es la transcripción de la polémica conversación entre Francisco Santos y la nueva canciller Claudia Blum

Audio cortesía Publímetro.

En la grabación Santos toca varios temas, entre estos la situación de Venezuela, las relaciones con Estados Unidos y las críticas hacia la labor de Carlos Hollmes Trujillo; tema este en el que se ha centrado la polémica.

Algunos apartes de la conversación no son entendibles debido a la baja calidad del audio y a que los interlocutores hablan en voz baja. Por el momento se desconoce el autor de la grabación.

Esta es la transcripción:

Francisco Santos: Quiero hablarte de Estados Unidos, está lo de Venezuela y está lo de Europa, pero mirando y después desde la Cancillería, aunque tú te vas a dar cuenta después de la Cancillería.

Estados Unidos: aquí el departamento de Estado que es importantísimo, está destruido, no existe. Trump puso a Tillerson (Rex) y Tillerson le salió con un chorro de babas. Hace diez años yo venía acá, yo venía mucho a Estados Unidos mucho porque yo era el que manejaba Derechos Humanos.

Yo llegaba, uno sabía cómo funcionaba esto, pero la entrada era siempre del departamento de estado, uno sabía que esto era predecible, que esto iba así o así, pero hoy en día eso se acabó, no tiene poder. Es más, te voy a contar una anécdota. Llegué y me senté con el embajador de Singapur, un país importantísimo para los gringos y le pregunté cómo funciona y me dijo, en la administración de Obama yo iba al Departamento de Estado una vez por semana, aquí llevó ocho meses y esto no importa, eso no cuenta. Eso no quiere decir que Pompeo no tenga peso pero el resto, no (...) eso parece una ONG.

Quien está manejando toda la relación política es Casa Blanca, tiene un cubano que se llama Mauricio Claver, un cubano, muy amigo de Marco Rubio y con él es con quien trabajamos todo.

Canciller Claudia Blum: ¿Ese es el enganche con la embajada colombiana?

Francisco Santos: No, yo tengo enganche con Claudio. Tengo enganche con todo el mundo. Pero cuando necesito que se haga algo es con él (Claver).

Es mucho más difícil en Washington hoy que como me tocaba a mí como vicepresidente hace años. Mucho más impredecible. Entonces tienes que saber manejar el personaje porque la verdad, todo gira alrededor de él.

Canciller Claudia Blum: Me contaban que los japoneses consiguieron unos asesores sicólogos para que analizaran la personalidad de Trump y poder llegar y negociar con él.

Francisco Santos: Yo te voy a presentar puro top (...) Yo quiero que te conozcan y vamos armando una agenda estratégica porque Carlos (Hollmes) no hacía nada. No tenía nada estrategia. No estaba haciendo nada. Yo decía: “A qué viene”. Nos ponía a correr a sacar citas y cancelaba.

Canciller Claudia Blum: Un desastre.

Francisco Santos: Entonces aquí hay que armar es una agenda estratégica que depende más de ti que de mí. Es comercial, es política, es de ayuda, es militar y yo te paso eso.

Canciller Claudia Blum: Sí, me encantaría ver eso, porque vamos es a trabajar. Yo exijo. Yo exijo resultados.

Francisco Santos: A mí eso me encanta. Pero mira, yo llevo un año pidiendo una directriz. Pero bueno, eso no importa...

(...) En 15 días vienes y armamos todo para que te empiecen a conocer y a entender cómo se maneja este mundo. Para que mires lo difícil que es ahorita. Pero también algo que es fundamental que es preservar el interés, Colombia es un tema bipartidista.

Canciller Claudia Blum: Estoy absolutamente de acuerdo contigo. (...) Hay que trabajar demócratas y republicanos, eso era lo que estaba haciendo Uribe. Cuántas veces yo no vine a reunirme con Clinton y con los demócratas en la casa de él.

Francisco Santos: La agenda es el presidente Trump, pero nuestra agenda es bipartidista con el Congreso. (...) Hoy la relación está súper bien. Pero tengo un problema, no tengo un interlocutor en Defensa porque Botero (Guillermo Botero, exministro de Defensa) no trabajaba no trabajaba, no venía. Espero que Carlos (Holmes Trujillo) sea el interlocutor.

Canciller Claudia Blum: Para mí, el país más importante en este momento es Estados Unidos. Estamos de acuerdo con eso. Y usted se tiene que fortalecer porque hay una cantidad de personas y chismes, pero usted me cumple.

(...) Vengo a conocer la gente y a comenzar a trabajar porque ahora viene la campaña de Trump y usted sabe que él mete toda la parte política, entonces va a arreciar contra las drogas, migración, Venezuela, con Venezuela tenemos que ir piano, piano (...)

Francisco Santos: Lo de Venezuela todo pasa por aquí; lo de Guaidó está parado pero yo creo que eso se va a mover. Aquí había varias cabezas que manejaban lo de Venezuela de manera distinta. En Departamento de Estado, pero finalmente quien lo manejaba era el AC. El departamento de Estado lo quería, no sé en qué momento cambió la política, la Casa Blanca dijo que sí. Pero aquí no se ponen todavía de acuerdo, Trump no se va a meter en Venezuela.

(...) Parte de mi agenda aquí con Venezuela es llevar congresistas a Venezuela el próximo año (...) y que no se pierda en Washington la importancia de Venezuela, porque aquí no hay memoria, pasan a otro tema, entonces me toca inventarme cosas para que ellos tengan en el top otra vez Venezuela, esa es la tarea.

El tercer tema es importantísimo armar una cosa estratégica a partir del trabajo nuestro con las embajadas.

Grupo de Lima: ese va a ser un chicharrón para tí, está muy debilitado. Piensa en cómo puedes asesorarte. Grupo de Lima hay que reforzarlo (...) yo siento a Maduro hoy incómodo pero más tranquilo que hace 6 meses.

Canciller Claudia Blum: pero claro porque él no tiene a las Fuerzas Militares en contra de él y eso para él es un colchón gigantesco.

Francisco Santos: y hay una cuestión que está calladita, cualquier protestica pum pum porque saben que si dejan crecer cualquier protestica entonces estaba leyendo un artículo que el que hace cualquier protesta, pum, lo matan al otro día.

Canciller Claudia Blum: peor entonces Venezuela, Pachito ayúdeme a pensar porque la solución no es apoyo militar, ni sacarlos de Estados Unidos, ¿diálogo? la ayuda humanitaria que varios países han intentado ingresar a Venezuela “fue un fiasco total”.

La CIA no se está metiendo.

Francisco Santos: Lo único que veo es acciones encubiertas para apoyar a la oposición adentro que está muy sola desgastada.

Canciller Claudia Blum: Yo no creo que vaya a haber golpe, yo lo veo muy lejano. Me parecer chévere rebarajar y mirar con el Grupo de Lima también.

Lo que dijo Pacho Santos

El embajador de Colombia en EE. UU., se refirió este miércoles a la polémica suscitada por la revelación de una conversación con la canciller encargada Claudia Blum en la que se critica la labor de Carlos Holmes Trujillo y Guillermo Botero, anteriores ministros del Exterior y de Defensa.

En una entrevista con W Radio, Santos aseguró que le preocupa el origen de la grabación, pero asegura que no hay nada nuevo en el diálogo.

“Es una conversación que ocurrió en un lugar reservado, no sabemos de dónde sale esta grabación. Es como si a usted lo grabaran en su casa, algo ilegal”, resaltó.

“Me preocupa es que el audio se escucha perfecto, eso quiere decir que lo grabaron de mi teléfono, no sé cómo lo habrán hecho porque era un sitio donde estábamos los dos solos”, dijo.

Asegura que entre las dos naciones se adelanta una alianza estratégica, que fue la directriz del presidente Iván Duque.

“No veo ningún problema ahí, excepto por las interpretaciones que puedan hacer los medios o los opinadores”, aseguró.

Sobre la gestión de Carlos Holmes Trujillo aseguró que no tuvo instrucciones porque, seguramente, el exministro estaba ocupado en el Grupo de Lima y en otros temas pero no se refirió a las declaraciones sobre la falta de estrategia.

“La verdad las instrucciones tácticas fue uno de los vacíos, de soledad que yo sentía aquí y yo tenía que contarle a la nueva canciller y pedirle que me diera instrucciones”, agregó.

Con relación a los calificativos que uso para hablar de la labor del exministro, Guillermo Botero, señalado de “no trabajar”, dijo que hubo una malinterpretación y que no se publicó el audio completo

El Audio

Quienes se oyen en la conversación grabada son el embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos, y la canciller designada, Claudia Blum.

En la grabación, hecha sin que los protagonistas de ella se enteraran, Santos y Blum dicen que el hoy excanciller Carlos Holmes Trujillo “no hizo nada, que no tenía estrategia”.

“Yo quiero que te conozcan y vamos armando una agenda estratégica, porque Carlos (Holmes Trujillo) no hizo nada. No tenía una estrategia”, se le oye decir al embajador Santos a la nueva representante de las Relaciones Exteriores, quien le responde que “no, (Holmes) estaba haciendo política”.

En un momento del encuentro, Blum responde que las estrategias de la anterior Cancillería fueron “un desastre”.

Los dos funcionarios del gobierno Duque (aunque Blum no ha sido posesionada aún) hablan de una estrategia de trabajo. Sobre esto, Francisco Santos dice que “aquí hay que armar una agenda estratégica que depende de ti más que de mí”, a lo que Blum replica “pero usted ya tiene una estrategia lista”. “Sí, yo la armé. Es comercial, es política, es de ayuda, es militar y yo te paso eso”, responde Santos.

La grabación, de 25 minutos, tiene audios que dicen que el embajador Santos no se sentía bien dirigido por el Canciller, quien es el superior directo de los delegados de Colombia en los gobiernos extranjeros.

Los dos creen que Holmes estaba dedicado a hacer campaña política para las elecciones presidenciales del 2020.

De momento se desconoce en qué lugar se llevó a cabo esta conversación, que al parecer, se habría dado en Estados Unidos en algún momento en la semana pasada.

Hasta ahora no ha habido pronunciamientos de las personas involucradas en el audio ni de representantes del Gobierno.