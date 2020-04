CoronApp es una aplicación que hace parte de la estrategia del Gobierno colombiano para atender la emergencia por Covid-19. La aplicación hace parte de la campaña ‘Por tu vida, por mi vida’ que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Mintic, lanzó y cuyo fin es “que entre todos los colombianos y a través de la aplicación CoronApp Colombia, construyamos de forma colaborativa un mapa detallado, preciso y funcional del comportamiento de la epidemia para que entre todos logremos mitigar el impacto de la misma”, explicaron en esa cartera.

A continuación publicamos el siguiendo explicador, en donde les contamos qué es y para qué sirve esta aplicación móvil. Este artículo fue publicado originalmente por Sania Salazar en Colombiacheck. Vanguardia lo publica con autorización de este medio de comunicación en el marco del esfuerzo por combatir la desinformación al respecto del brote de coronavirus en el mundo y Colombia. ¿Para qué sirve? La aplicación es uno de los canales dispuestos por el Gobierno para brindarle a la ciudadanía información oficial sobre las medidas y recomendaciones de prevención, ubicación de servicios de salud y reportes sobre el comportamiento del coronavirus en Colombia. A través de la aplicación las personas podrán hacerse un autodiagnóstico para saber si tienen síntomas de Covid-19. ¿Cómo se usa? En el Mintic explican que una vez el ciudadano descarga la aplicación en su celular o tableta deberá registrarse, para lo cual diligenciará los campos del formulario. Por último deberá aceptar los términos de uso. La aplicación tiene un menú con varias opciones, entre ellas, el reporte de su salud, la información actualizada sobre el virus y los centros de atención.

¿Se puede reportar un caso de coronavirus a través de la app? El Mintic indica que las personas pueden informar su estado de salud en la opción ‘¿cómo me siento hoy?’. “Si selecciona que se siente mal: señale los síntomas que tiene, indique si ha tenido contacto con alguien que presente los mismos síntomas, si ha acudido a algún centro de salud o si ha estado por fuera del país y en dónde”, solicitan. ¿Cómo ayuda el reporte de mi salud a la localización y el monitoreo del coronavirus? Según el Minitic, los datos suministrados a la app son monitoreados en tiempo real por el Centro de Operaciones de Emergencias del Instituto Nacional de Salud, INS, que con esta información podrá actuar y dar apoyo en coordinación con las autoridades locales departamentales y nacionales.

“Gracias a los datos de su estado de salud, las entidades pueden anticipar acciones, fortalecer su entendimiento sobre el virus, gestionar mejor los posibles casos de Coronavirus y alertar cuando sea es necesario, por medio de notificaciones vía texto a grupos específicos de la población”. ¿Qué hace el Gobierno con la información recogida en CoronApp? “Con la información de síntomas y signos de alarma reportados y georreferenciado por los ciudadanos, el Gobierno puede tener un panorama nacional en tiempo real sobre la generación de síntomas y lugares específicos que puedan ser motivo de alarma sobre la propagación del virus”, explican, e indican que también pueden: -Facilitar la atención a la población más afectada. -Establecer patrones de virus en las zonas afectadas. -Construir estimaciones geolocalizadas de posibles efectos de propagación. -Caracterizar la población afectada (ubicación, hombres, mujeres, niños, adultos, etc.).

¿Se necesita Internet para usarla? Sí, para descargarla y para usarla, pero el Mintic aclara que su uso no consume datos del plan de datos. ¿Cómo es el tratamiento de los datos personales? “El análisis de la información se realiza de forma 100% anónima, cumpliendo con la Ley de Habeas Data. En algunos casos, se podrá compartir información a las autoridades de salud para el cuidado de los ciudadanos”, afirma el Mintic. El pero, la seguridad de los datos La directora de la Fundación Karisma, Carolina Botero, explicó en Blu Radio que les preocupa qué va a pasar después de la emergencia con los datos que las personas registren en la aplicación. “El aplicativo no cumple con las normas de protección de datos, por ejemplo, no tiene una política de protección de datos, tiene unos términos de uso donde algo dicen sobre política de protección de datos, pero, el consentimiento sobre el tratamiento no lo tienen, entonces valdría la pena que le metieran mucha mano”, recomendó. Botero resaltó que no hay suficiente información sobre la aplicación ni la transparencia para hacer veeduría ciudadana. Karisma publicó el pasado 17 de abril un análisis técnico de CoronApp Colombia y de CaliValle Corona y el formulario web Medellín Me Cuida basados en la preocupación sobre qué datos personales están recolectando esos sistemas y cómo lo están haciendo. Para Mauricio Jaramillo, periodista, consultor digital y director de Hangouts de Periodismo, en zonas con baja densidad poblacional CoronApp será útil para informar a los ciudadanos, pero la utilidad ‘novedosa’ de la aplicación, la geolocalización y el ‘ contact tracing’ (seguimiento de contactos) por proximidad, generaría impactos sobre todo en las grandes ciudades. Sobre el mapeo e identificación de contagiados Jaramillo indicó que se tiende a pensar que esto puede causar estigmatización, pero aclaró que la aplicación no muestra un mapa de los demás usuarios, así que aseguró que quien tenga ese temor puede estar tranquilo. “Lo que sí está entre las características prometidas es la visualización de mapas para identificar potenciales zonas de contagio, pero sin datos concretos de domicilios. Y en todo caso el Gobierno prometió que los datos serán anonimizados”, indicó.

Jaramillo aseguró que es prematuro evaluar los resultados de aplicaciones similares en el mundo. “Tal vez solo Corea del Sur, con su aplicación Corona 100m, puede considerarse un caso de éxito, en parte por la función de alertar sobre posibles contagiados en menos de 100 metros de distancia y porque se lanzó ya hace mucho (febrero). Todas las demás, a menos que haya alguna no oficial y no muy conocida, son más recientes y no se podría decir aún si han servido o no. El periodista indicó además, que hay que tener en cuenta la antigüedad y si se trata de aplicaciones oficiales o de terceros. “Me atrevería a decir que las oficiales nacionales son las que tienen más posibilidades de éxito”. Por último, Jaramillo indicó que la privacidad es importante para todos los ciudadanos, por lo que la seguridad y la privacidad de la aplicación deben ser mejoradas, recomendación que basó en el informe de Karisma ya mencionado. Pero señaló que en esta etapa del desarrollo de la app no considera que esas fallas deban disuadir a los usuarios de instalarla y alimentarla.

