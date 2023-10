Francia Márquez estuvo al frente del Consejo Directivo del Icbf

La vicepresidenta, Francia Márquez Mina, lideró por primera vez el Consejo Directivo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad que ahora hace parte del sector de Igualdad y Equidad por decisión del presidente Gustavo Petro.

Este Consejo Directivo congregó a diversas entidades del Gobierno nacional con un enfoque claro en la atención y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes del país.

La ministra de la Igualdad Márquez presidió el encuentro, que se realizó el 14 de octubre en Bogotá, en el cual participó la directora general del ICBF, Astrid Cáceres Cárdenas. La temática principal fue la garantía de los derechos de la infancia y la adolescencia en Colombia.

Márquez expresó su compromiso con la niñez y la importancia de abordar retos críticos, como la protección contra la violencia y la muerte de los niños. “Tenemos un desafío enorme, y es detener la muerte y la violencia contra ellos. Es una prioridad como gobierno del cambio, y estaremos trabajando de manera articulada para lograrlo”, agregó.

Lea: Atento: Llegó el segundo avión de Israel con el padre Chucho y otros 100 colombianos

Además, Francia Márquez destacó la lucha contra la corrupción en el ICBF: “Vamos a enfrentar la corrupción que se esté presentando al interior del Instituto. Sabemos que ha habido corrupción y no vamos a permitir que esto termine arrebatando la vida de los niños, niñas y adolescentes de Colombia”.

"Ahora que el ICBF hace parte del sector de la Igualdad y la Equidad estamos marcando un hito en garantía de derechos, tanto de la niñez como de las personas que trabajan por ella. Por eso, las madres comunitarias también tienen un papel fundamental en las acciones que adelantamos para proteger su dignidad”, dijo la directora Cáceres.

“Así mismo, la transparencia y la honestidad van a marcar la línea del gobierno del cambio en materia de niñez”, añadió la encargada del ICBF.

El Consejo Directivo también se centró en la implementación de puntos clave para la niñez dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2022 - 2026. Se estableció una ruta que incluye la reducción de la desnutrición, la soberanía alimentaria y la consolidación de la paz como prioridades.

"Como mamá, me duele que todavía no logremos detener la muerte de los niños y niñas, pero sé que han venido trabajando en políticas importantes para avanzar en ese propósito de que ningún niño o niña tenga que morirse en este país por no tener la atención adecuada", expresó Márquez.

Este Consejo Directivo contó con la participación de la consejera para la Juventud, Gabriela Posso, representantes de los ministerios de Educación y Salud, así como con representantes del Departamento Nacional de Planeación, la Andi, la Policía Nacional y el equipo directivo del ICBF.

Lea más: Duque le responde a Petro: "Es torpe decir que el Mosad creó Hamás en 1987”