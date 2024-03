Gustavo Bolívar le dijo al concejal Daniel Briceño “basura de ser humano”

" No se cansa de mentir está basura de ser humano. Lo que muestra aquí es una cotización vieja que ayer mismo en el empalme, delante de 30 funcionarios del nivel directivo, desautoricé y eché para atrás. Les dije que mientras haya hambre en Colombia, esos lujos se acaban", escribió el director del DPS.

Sin embargo, la discusión siguió y Daniel le respondió a Bolívar y ratificó su postura con la acusación de la supuesta cotización.

"No mienta usted Gustavo Bolívar, no crea que todos los colombianos somos pendejos. La cotización se publicó el 5 de marzo a las 5:34 PM (Unas horas después de su posesión) y hoy a las 2:59 PM se amplió el plazo. La cotización sigue vigente. No sea sinvergüenza y mentiroso", recalcó Briceño.

Y nuevamente, el exsenador Bolívar, no se quedó callado y en otro trino expresó sus argumentos, donde dijo que habría pruebas de que no ha firmado nada con relación a esa cotización.

"Don mentiroso. El 5 de marzo salí de palacio a las 8 de la noche. Están los registros. Mi primer día de trabajo fue el 6. Y mi primer orden fue echar para atrás toda cotización y toda compra. No he firmado un solo contrato ni lo firmaré hasta que mi equipo esté posesionado", manifestó Bolívar.