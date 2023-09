Gustavo Petro propone pagar pasaje de Metrolínea y demás transportes masivos con cuota mensual en el recibo de la luz

De forma sorpresiva, el presidente Gustavo Petro hizo una propuesta sobre la forma en que se podría financiar el transporte masivo en las grandes ciudades del país. Según dijo, esto se podría hacer con una cuota que se pagaría mensual, con el recibo de la luz.

"Una idea para las ciudades con transporte público masivo: ¿y si pagáramos a través de una pequeña cuota en la factura de la luz el transporte público cada mes y nos diera derecho a subirnos en cualquier bus todos los días y durante el tiempo que sea?", propuso el jefe de Estado en su cuenta de Twitter.

Teniendo en cuenta la propuesta del mandatario de los colombianos, esta podría aplicarse en ciudades como Bucaramanga, con Metrolínea, que será liquidado por los problemas financieros que tiene. Además, se aplicaría en Transcaribe (Cartagena), en Transmilenio (Bogotá) y el Masivo Integrado de Occidente, MIO (Cali), entre otros.

La propuesta, que será discutida con el Ministerio de Transporte y también debería concertarse con las alcaldías de cada ciudad, buscaría que los colombianos tuvieran un sistema de transporte gratuito, aunque el pago se haría de forma mensual a través del recibo de la luz.

"Sería aparentemente, y realmente para muchos, un transporte gratuito, y su pago real estaría distribuido en toda la sociedad de las ciudades respectivas con el peso que se le da a los estratos en las facturas", puntualizó Gustavo Petro.

De igual forma, el Presidente dijo que podría establecer un subsidio al transporte para estratos débiles económicamente, hecho que acabaría la evasión en el sistema.

"Los pudientes, a lo mejor no usarían el transporte público, pero subsidiarían a los menos pudientes. Las estaciones serían mucho más fluidas por ausencia del control de la tarjeta. No moriría gente evadiendo los controles. No habría déficits monumentales en las finanzas del transporte público", remató el mandatario de los Colombianos.