Hombre contó cómo recibió tres puñaladas por defender a una pareja de un ladrón

Alejandro Falla, un ingeniero que vio de cerca la violencia y el crimen que se vive en Bogotá, contó que por tratar de frustrar un robo terminó recibiendo tres puñaladas. Aunque ahora está fuera de peligro, esta historia no terminó como él se lo esperaba.

Falla y su hermano se encontraban saliendo de un restaurante el pasado 12 de enero cuando presenciaron un robo en frente de ellos. “Con mi hermano saltamos a ayudar a esta pareja, una señora y un señor; lo que pasó fue muy rápido”, dijo Falla a revista Semana.

El hombre relató cómo fueron esos momentos al enfrentarse con el delincuente. “Estando en el piso, estoy con las manos sujetándolo; saca el puñal y me lo clava en la rodilla, yo pierdo el equilibrio y caigo, lo tenía sujetado de la parte de atrás del casco y, para liberarse, se voltea con el puñal y a mí lo único que se me ocurre es poner el antebrazo para que no me hiera en otro lado”, dijo Falla, quien terminó recibiendo tres puñaladas con arma blanca.

Tras el hecho, el hombre fue trasladado a la Clínica Santafé después de ser auxiliado por quienes presenciaron la agresión. “Me sorprendió gratamente cómo vi señoras de almacenes cerca que trataban de ayudarme a contener la sangre, me sorprendió porque no tienen por qué hacerlo y menos cuando hay sangre de por medio”, describió Falla a Semana.

En el centro médico, el hombre fue operado, pues era necesario reconstruirle los nervios en su pierna derecha y el antebrazo.

Luego de quedar fuera de peligro por las puñaladas, el hermano de Falla reportó el caso a las autoridades, sin embargo, allí se encontraron con una sorpresa. “Mi hermano va a la URI y pone el denuncio y nos enteramos de que las personas a las que robaron no quisieron poner el denuncio, no quisieron identificarse con la Policía, lo cual para mí fue un poco desilusionante”, aseguró.

Lo que más frustró a Falla fue el hecho de que la pareja, a quienes él socorrió y por protegerlos quedó herido, no quisieron poner la denuncia ante las autoridades.

“Ahí es donde más me da dolor, cuando sentí que las personas que uno creyó que estaba ayudando en el momento, que les toca poner de su parte un denuncio, no, se van como si no hubiera sido con ellos, eso fue más doloroso que las puñaladas del ladrón”, dijo.

Además, el hombre se enteró de que el ladrón, que logró ser capturado por la comunidad y luego puesto a disposición de la Policía, quedó en libertad, según indicó la Fiscalía, por “errores de protocolo al capturarlos”.

“La Fiscalía inicia otro proceso para recapturarlos, hacemos otra entrevista virtual, les damos todo el relato y nos dicen que les darían orden de captura nuevamente”, señaló el ingeniero.

Sin embargo, esta nueva oportunidad para judicializar a los presuntos ladrones pronto se desvaneció cuando Falla recibió un correo para cita de “conciliación”, por lo que la Fiscalía estaba investigando el caso como “una pelea” y esto ocasionó que el hombre desistiera de la denuncia.

“No camino ya en la calle, intento no exponerme, no salir, no me siento seguro y eso me duele profundamente porque soy colombiano”, concluyó el bogotano, quien vive fuera del país hace varios años.