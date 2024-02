Jhonier Leal seguirá preso mientras se conoce el monto de su condena

"Es una pena de muerte"

Durante la diligencia, Jhonier Leal reiteró que es inocente, dijo que se presentaron irregularidades en la investigación de la Fiscalía y habló de un montaje con el que “organizaron la escena del crimen para Jhonier Leal”, debido a presuntas evidencias que no se habrían recopilado.

Luego de conocer el sentido de fallo, Jhonier Leal volvió a tomar la palabra y ante el estrado judicial el condenado expresó que no estaba de acuerdo con la condena y reiteró su inocencia. "Señora juez, bueno, obviamente no estoy de acuerdo con el fallo que están dando, siempre me voy a proclamar inocente", afirmó.

Leal calificó a la decisión y la sentencia en su contra como una pena de muerte: "Para mi edad una pena de esas prácticamente es una pena de muerte, es no salir nunca de la cárcel".

Tras las declaraciones del homicida, el fiscal Mario Burgos aseveró ante la juez que alegar manipulaciones de la Fiscalía en la escena del crimen es una maniobra "dilatorias" de la defensa, y declaró que todas las pruebas recolectadas determinan con claridad la responsabilidad de Leal.

Burgos no solo pidió que la togada desatendiera la solitud del ahora condenado, sino que además “se condene de manera ejemplar al señor Jhonier Rodolfo Leal, como el único autor de este doble homicidio”

Cabe resaltar que la Fiscalía pidió que se imponga una condena de 60 años, la máxima en la justicia colombiana, además de una multa de 1.400 salarios mínimos legales mensuales vigentes para resarcir a las víctimas.

Tras este sentido de fallo, se espera que se adelante una nueva audiencia para leer el monto de la condena. Será el viernes 14 de junio del presente año, a las 9:00 de la mañana. Mientras tanto, él seguirá recluido en un centro carcelario.