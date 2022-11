Tras la publicación, el Ejército aseveró que el capturado y el muerto no eran la misma persona. En esta entrevista, El Coombiano le preguntó al general Óscar Murillo –de la Séptima División– por temas como la seguridad y el reclutamiento de menores de edad. Estas fueron sus respuestas.

General, ¿qué certeza tienen de que la persona capturada en Medellín no era el jefe del ELN que murió en octubre de 2021 en una operación militar?

“El 22 de octubre al oriente del río San Juan, Chocó, en operación militar fue muerto por unidades del Comando General de las Fuerzas Militares alias Julio o ‘el Viejo’ y en el Estado Mayor lo conocían también como ‘mi viejito’, ‘Julio el viejo’. Reitero, era el cabecilla de la región San Juan del frente de Guerra Occidental, en vida se llamaba Luis Aníbal García Alzate”.

¿Y el capturado?

“Dentro de la Manuel Hernández ‘el boche’ hay varias comisiones y cada frente de estos terroristas tiene un cabecilla. Acá está el tercer cabecilla del frente Manuel Hernández capturado por nuestra Policía aquí en Medellín y su alias es ‘Wilson’, pero su nombre es Carlos Alberto Ramírez Machado, que es otro”.

¿Por qué se presentan estas confusiones en las fuerzas si a nosotros nos confirmaron que era el mismo?

“No sé qué está pasando dentro de la institución porque yo hablo por mí, por las unidades que he comandado y hay procesos y procedimientos militares. Yo tengo mis estadísticas, yo personalmente llevo mi diario operacional, tengo mi asesor jurídico y yo sé lo que está pasando y eso está soportado. Si se han presentado errores no tengo ni idea qué habrá pasado o por que hayan tenido esos errores, porque en la institución hay seres humanos”.

General, un ejemplo específico: en una operación de la Séptima División que usted comanda presentaron la prótesis de una pierna de alias “Ramiro”. ¿Tienen información si está vivo o murió en esa operación?

“Lo único que sé es que yo tengo el Acam que es la Apreciación de las Capacidades Críticas de la Amenaza donde tengo la estructura de cada una de las estructuras y sus cabecillas, sus comisiones. Ese es el documento con el cual yo estoy adelantando mis operaciones militares y se en cada estructura cuál es el cabecilla. Ya qué habrá pasado con ‘Ramiro’, no tengo ni idea porque yo no estaba en el área y yo no manejo esa información y no voy a darles a ustedes una información de algo que desconozco”.

Preocupa es el reclutamiento de menores de edad. ¿Qué información tienen al respecto, sobre todo por la práctica de grupos ilegales que bajan a los polizones en la troncal a la Costa y se los llevan o los asesinan si no se van con ellos?

“De reclutamientos nada, digamos que una información que diga uno contundente. Se puede prevenir con operaciones militares, con presencia militar y con contundencia operacional. Nosotros necesitamos soldados. Yo lo digo como general y como colombiano, necesito soldados”.

¿Y ese proceso por qué?

“Todo el mundo me pide seguridad, me pide seguridad y me pide seguridad y la única forma de tener seguridad es con presencia en los territorios, y la forma de tener presencia en los territorios es con soldados de nuestra Séptima División. Pero aprovecho la oportunidad para que ustedes también nos ayuden porque todos somos colombianos y, reitero, todo el mundo pide seguridad, pero la seguridad es con presencia y la presencia la han dado los soldados”