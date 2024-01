$!Ministra del Deporte no habría pedido a Hacienda el dinero para realizar pagos

Sin embargo, en la mañana de este jueves, 4 de enero, el congresista denunció públicamente que la Ministra del Deporte no pidió al Ministerio de Hacienda los recursos para poder hacer el primer pago.

El senador del Partido Liberal, Mauricio Gómez Amín, ya había alertado desde agosto que el Ministerio del Deporte, en cabeza de Astrid Rodríguez, no venía adelantando los trámites necesarios para que se pudiera confirmar a Barranquilla como sede de los Juegos Panamericanos 2027.

Si bien es cierto no se realizó el primer pago correspondiente como se acordó en el contrato, el Gobierno Nacional y el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, han empezado a moverse con el único fin de ratificar a la ciudad como el escenario deportivo.

Tras la decisión de Panam Sports de retirar a Barranquilla como sede de los Juegos Panamericanos 2027 por falta de un pago, se han conocido nuevos detalles que habría llevado a la determinación que tendría no solo un costo político sino económico para la ciudad.

Críticas y cuestionamientos han llegado a los mandatarios nacionales y a los regionales luego de que Panam Sports confirmara que Barranquilla ya no será la sede de los Juegos Panamericanos 2027 por el incumplimiento de unas cláusulas de pago.

En el mismo Pacto Histórico se ha desatado la polémica. El representante a la Cámara por el Atlántico, Agmeth Escaf, se fue lanza en ristre contra el Gobierno de Petro, señalándolo de ser el responsable del no pago.

"Esto es inconcebible, injustificable e imperdonable. El daño que esta negligencia del Gobierno Nacional le causa a Barranquilla es inconmensurable. Así no es, Gustavo Petro. Así no es", cuestionó en su cuenta de X el representante a la Cámara, que ha sido muy cercano a la primera dama Verónica Alcocer.

Tras su crítica, quien se pronunció fue el exsenador y excandidato a la Alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar. "Cría cuervos y te sacarán los ojos", afirmó.

Al respecto, Agmeth Escaf contestó: “Ya te estabas demorando, Gustavo Bolívar. No me extrañaría que empezara tu bodega a atacarme nuevamente. Mi lealtad con Gustavo Petro ha sido a prueba de todo, hasta de gente como tú del mismo Pacto que ha intentando desprestigiarme desde el día uno sin ninguna razón. Ahí he estado firme con él siempre. Y sigo firme".