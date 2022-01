Mujer pidió que le cuidaran a su bebé para dejarlo abandonado

El caso de abandono ocurrió la tarde de este martes, 25 de enero, en la plaza de mercado de la localidad.

Según le contó a las autoridades la ciudadana a la cual le dejaron el infante, en horas de la tarde fue abordada por una desconocida aparentemente en condición de calle, con un bebé en brazos, quien le solicitó que le cuidará al pequeño de 6 meses de nacido por un momento para comprar pañales y comida.

“Yo me quedé con el niño y con el pasar de las horas, la señora no regresaba. El niño comenzó a llorar desesperadamente y cómo yo soy mamá, alimenté al bebé, le di pecho”, contó la mujer, de quien las autoridades no revelaron su nombre.

Sobre las 9:30 p.m., en vista que la madre no llegaba, ella llamó a la Policía de Infancia y Adolescencia, contó lo ocurrido y entregó al pequeño.

El bebé fue llevado al Hospital San Juan de Dios del municipio, donde le practicaron algunos exámenes. Luego de la atención médica, los galenos establecieron que el menor se encontraba en buen estado de salud.

El pequeño fue entregado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), donde quedará bajo protección mientras se adelantan los procesos legales.

Las autoridades se encuentran tratando de establecer quién fue la mujer que abandonó al infante y por qué lo hizo.