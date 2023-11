No ha empezado diciembre y ya hay crisis aérea: decenas de personas reclaman en El Dorado por cancelación de tiquetes

Justamente el pasado jueves, la presidenta de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Controladores de Tránsito Aéreno, Irina Lara, expuso que hay una grave crisis por la falta de personal aéreo en varios de los aeropuertos de Colombia.

“Antes de finalizar este año se espera contratar un poco más de 40 controladores, pero no es suficiente para las necesidades que tiene operacionalmente el país”, explicó Lara.

Según la presidenta de Acdeta, en total se necesitan más de 1.200 controladores, pero en el territorio nacional tan solo hay 704, lo cual representa la falta de más de 300 funcionarios para que los aeropuertos puedan funcionar con normalidad.

“Esta falencia la incrementa que durante unos años no hubo un ingreso de personal a cursos de controles de tránsito aéreo, mientras que la población se viene envejeciendo y ya cumpliendo los requisitos para su derecho de pensión, no tenemos personal que lo reemplace, porque un controlador recién salido de la escuela, no reemplaza a una persona que tiene años de experiencia”, explicó la presidenta de Acdecta.