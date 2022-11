Gustavo Petro le pidió a quien fue uno de sus más fuertes críticos, José Félix Lafaurie, integrar el equipo negociador que está convocando el Gobierno Nacional para iniciar las conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional, Eln, en el marco de la paz total.

El pedido del jefe de Estado se dio en Barranquilla durante la instalación del 39º Congreso Nacional de Ganaderos, Fedegán, entidad de la cual Lafaurie es presidente.

Durante su discurso, Gustavo Petro le dijo a José Félix, quien en campaña presidencial fue un férreo opositor del Pacto Histórico, y además es esposo de la senadora María Fernanda Cabal, hoy jefa de la oposición en el Congreso de la República, que su presencia en el diálogo "será necesaria".

"Le voy a proponer, José Félix Lafaurie, que integre la comisión que hemos nombrado de parte del gobierno como negociadores con el Eln", dijo el líder del Pacto Histórico.

Ante esta petición y luego del encuentro, el presidente de Fedegán confirmó a medios de comunicación que aceptó ser parte del equipo negociador con el Eln.

"Ustedes dieron cuenta de un aplauso espontáneo. Nadie sabía, ni yo. Lo que yo veo en esta asamblea, es que me ha pedido que yo acepte. Soy un dirigente gremial que me debo al sector ganadero y me obligación es seguirle cumpliendo al sector", manifestó en la rueda de prensa.

¿De enemigos a amigos?

Mientras Gustavo Petro estuvo en el Senado de la República como jefe de la oposición al gobierno del expresidente Iván Duque, José Félix Lafaurie fue uno de sus más críticos incluso en la última campaña presidencial.

Sin embargo, tras la llegada del Pacto Histórico a la Casa de Nariño las cosas han cambiado.

Y es que la administración de Gustavo Petro se ha acercado a diferentes sectores, incluyendo a los que no tienen afinidad con su gobierno de izquierda como el expresidente Álvaro Uribe Vélez y al mismo presidente de Fedegán.

Junto a la ministra de Agricultura, Cecilia López, la Casa de Nariño anunció la compra de 3 millones de hectáreas a los ganaderos para restitución de tierras y así poner en marcha la implementación de los acuerdos de paz con las extintas Farc.