Petro le responde a EE. UU. por llamado de atención: “En Palestina hay un genocidio”

El Gobierno de los Estados Unidos le hice este jueves, 7 de marzo, un llamado de atención al presidente colombiano, Gustavo Petro, frente a su postura en la guerra en Gaza.

“Nos sorprendió ver al presidente colombiano Gustavo Petro comparar al Gobierno israelí con el régimen genocida de Hitler. Condenamos enérgicamente las declaraciones del presidente Petro y le pedimos que condene a Hamás, una organización designada como terrorista por su bárbaro asesinato de hombres, mujeres y niños israelíes”, dijo la historiadora estadounidense Deborah Lipstadt, embajadora de Estados Unidos para monitorear y combatir el antisemitismo, en una intervención en el Capitolio Nacional en Washington D.C.

Lea también: Video | Presidente Petro convoca a movilizaciones a favor del Gobierno

Ante esta situación, el jefe de Estado, a través de su cuenta de X, antes Twitter, le respondió al gobierno estadunidense en la noche de este jueves.

"Los EE. UU. no manejan nuestra política exterior. Desde nuestras diferencias encontramos caminos comunes de tú a tú. No imploramos, dialogamos. En Palestina hay un genocidio y lo hace Netanyahu; denunciarlo no es antisemitismo, es simplemente humanidad", escribió Petro.