¿Qué pasó con Brandon Cely, el soldado del video viral en redes sociales?

En la grabación señaló que esa era su “voz de protesta”. Además, expresó que al interior de la institución “me quitaron el derecho a opinar, no tengo derecho a hablar sobre las irregularidades porque pueden acarrear un tema judicial para mí”.

Indicó que “hemos tenido que bajar la cabeza. No tenemos derecho a opinar. Hoy en formación pusieron un cuadro diciendo que yo era de izquierda extremista, entonces, me señalaron como un disociador y entonces yo para salvaguardar mi bienestar pedí salir de la base”.

El joven expuso que él sabía a lo que se enfrentaba solicitando salir de la base: el delito de deserción que en la Justicia Penal Militar da de dos a seis años de cárcel.

“No me han dejado más opción que grabar este video. No somos de derecha, no somos de izquierda, somos del pueblo. Familias colombianas esto es para todos. Apoyo a mis compañeros estudiantes siempre los apoyaré. Madre usted sabe que la quiero mucho cuchita”, fueron prácticamente las últimas palabras desde que se conoció que el joven perdió la vida.