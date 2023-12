Tenga en cuenta: así operará la vía al Llano durante el puente festivo de Año Nuevo

Los horarios

Así las cosas, el corredor estará disponible para los vehículos que transiten en sentido Bogotá - Villavicencio en cuatro horarios diferentes durante el día. Desde la 1:00 a.m. a las 3:00 a.m., de 7 de la mañana a 9:00 a.m., de la 1 de la tarde a 3:00 p.m. y de 7 de la noche a 9:00 p.m.

Lea también: Petro se refirió al caso de empleadas que usan “pañal” en empresa atunera

Por el contrario, quienes del Llano quieran ir a Bogotá tendrán los siguientes horarios: de las 5 de la mañana a las 7:00 a.m., de las 11:00 a.m. a la 1 de la tarde, de 5:00 p.m. a las 7 de la noche y desde las 11:00 p.m. hasta la 1 de la madrugada.

De igual forma, el Secretario de Movilidad de Cundinamarca sostuvo que se está analizando la posibilidad de ampliar los horarios, para que en el sentido Bogotá - Villavicencio inicie el paso a la 1:00 p.m. y vaya hasta las 7 de la noche, mientras en dirección contraria sea de 11:00 a.m. a 7:00 p.m. ya finalizando el puente.

Con información de agencias y redes