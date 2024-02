"Tenía la mano en una caneca de basura": denuncian terrible caso de bullying en colegio de Bogotá

Un nuevo hecho de violencia escolar al interior de una institución educativa en la ciudad de Bogotá, ha causado conmoción en el país.

El caso involucra a dos estudiantes, quienes al parecer habrían golpeado hasta causar graves lesiones a un menor, de 11 años. Las agresiones se habrían presentado durante un mes.

Entérese: La derecha está utilizando la muerte como campaña política: presidente Petro

“El niño ha presentado agresiones verbales, físicas y ya ahorita lo último fue esta agresión con una puerta de vidrio de la coordinación del colegio, donde le quedan atrapados los deditos al niño porque el niño que lo agrede venía delante de él y, cuando vio que el niño venía atrás, lanzó la puerta causándole esta lesión en el dedito al niño”, aseguró en Noticias Caracol, la madre del menor afectado.

Según la denuncia de la mujer, ante el citado medio, este caso de matoneo escolar ocurrió en el Colegio Toberín, sede B, noroccidente de Bogotá. Al tiempo, al madre advirtió que ha habido negligencia para atender la grave situación, por parte de las directivas de la institución.

“Cuando yo llegué al colegio, él tenía la manito en una caneca de basura y con una servilleta debajo. Él estaba solito, el orientador del colegio estaba en su oficina encerrado. Cuando yo llegué, el niño estaba presentando gritos terribles del dolor y yo fui quien lo remitió al hospital, porque el colegio no hizo absolutamente nada. Nunca me dieron la cara y hasta el momento no me han dado la cara para darme explicación”, sostuvo ante el noticiero la madre.

Lea aquí: Estas son las identidades los 13 presos que asesinaron un policía por fugarse de un estación

Dada la gravedad de la agresión, el menor de edad tuvo que ser sometido a una cirugía de reconstrucción de su dedo y recibió varios días de incapacidad.

Ante esta delicada situación, la Secretaría de Educación de Bogotá emitió un comunicado y aseguró que no se trata de un caso de bullyig escolar, sino de un accidente. Así mismo, señalan que le niño sí habría recibido los primeros auxilios.

"Desde que la Secretaría de Educación tuvo conocimiento del caso, gracias a la activación de la ruta de atención integral, mediante la alerta por Accidentalidad Escolar, emitida por el colegio en el Sistema de Alertas, se ha brindado acompañamiento a las directivas de la institución por parte de los equipos territoriales y especializados en hostigamiento escolar de la Oficina para la Convivencia Escolar", sostiene la Secretaría.

Puede leer: Investigan uso de la embajada colombiana para que diputado mexicano grabara video político

Y agrega que: " Durante este proceso, se han planificado acciones con el fin de promover una adecuada gestión de conflictos. Adicionalmente, se establecerá comunicación con la familia del estudiante afectado, con el fin de brindar un acompañamiento integral".