Los hechos ocurrieron sobre la calle Barranquilla, en inmediaciones de la Universidad de Antioquia.

El secretario de Seguridad de Medellín, Andrés Tobón Villada, confirmó que el muchacho fue trasladado a una clínica por el personal de la Secretaría de Salud.

“A la 1:30 p.m. nos informaron que había unos encapuchados que pretendían salir y bloquear Barranquillla, lo evidenciamos cámara en 123. Ellos bloquean la vía, le piden a los carros y motos que se devuelvan, pero una moto se sigue derecho y uno de ellos —como pudimos evidenciar en cámara pero habrá que investigar más a detalle— se le va encima con intención de tumbarlo”, relató Tobón.

El funcionario dice que fue en ese momento cuando el joven se cae al piso y se explotan “algunos elementos que llevaba encima” y que podrían ser papas bomba o cualquier otro explosivo artesanal”, agregó.

Lea también: “No habrá suspensión de movilizaciones”: comité del paro a Duque.

Las autoridades no tienen más reportes de personas lesionadas, aunque Tobón dijo que en las cámaras de seguridad se pudo ver el momento en el que otro joven salió cojeando del lugar, pero no fue identificado pues en la zona no había presencia de policías.

Se pudo establecer que el joven fue ingresado a sala de reanimación de Policlínica y que, además de quemaduras en todo el costado izquierdo de su cuerpo, presenta fractura en una de las piernas.

Aún no se ha confirmado la identidad del afectado y si tiene vinculación alguna con la U. de A. Tobón precisó que algunos jóvenes llegaron a acompañarlo a la sala de emergencias, pero que se fueron cuando les pidieron identificaciones.