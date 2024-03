Toda una proeza El santandereano Ezequiel Fonseca recorrerá en bicicleta 1219 kilómetros en 72 horas

El Flako Fonseca recibirá el nuevo año rodando 1219 kilómetros en una sola etapa con un ascenso de más de 22600 metros de desnivel positivo

De solo pensar en el reto que afrontará Ezequiel 'El Flako' Fonseca las piernas empiezan a doler y la respiración se agita.

Para este pedalista nacido en Oiba, pero criado en Guapotá, no existen los límites. Entre sus grandes gestas figuran los 27 ascensos al peaje de Lebrija, los nueve a El Picacho, 17 al Chicamocha y 20 a Patios.

Pero va por más. ‘El Flako’ Fonseca recibirá el nuevo año ‘rodando’ 1.219 kilómetros en una sola etapa, con un ascenso de más de 22.600 metros de desnivel positivo y en un tiempo no mayor a 72 horas.

Este hombre pionero del ciclismo de largo aliento en Colombia, partió este martes 2 de enero desde Girón e irá hasta Medellín, pasará luego por Manizales, llegará a cercanías con Bogotá y arribará de nuevo a Bucaramanga en menos de 3 días de pedaleo y esfuerzo montado en una bicicleta de ruta.

“Desde que inicié en este mundo del ciclismo de ultrafondo me gusta todos los años ponerme un nuevo reto, y esta vez he decidido hacer esta prueba que podríamos llamar doble ‘Everesting Roam’, que me llevará por más de 32 municipios de Colombia en un tiempo no mayor a 72 horas. Mientras unos piensan en el ‘desenguayabe’, yo espero marcar un registro histórico para Santander y Colombia”, sostuvo Ezequiel Fonseca.

Es importante recordar que este fondista del ciclismo mundial es ranking 18 en el mundo y tiene entre sus registros más de 10 retos Everesting realizados en los últimos 6 años.

“Este tipo de actividades son únicas en la región porque además de imponer nuevos récord o marcas, motivan para que todos los días más y más ciclistas aficionados pongan a prueba su capacidad. Espero estar bien de salud para estos días, que el buen clima me acompañe en la mayoría de la ruta y que el sueño no me venza”, sostuvo ‘El Flako’ Fonseca.

Datos de la ruta y reto Everesting

Distancia total: 1.219 kms

Metros acumulados de ascenso o desnivel positivo: 22.670 metros

Tiempo estimado: 66 horas

Principales segmentos:

* Girón- Medellín: 377 kms

*Medellín-Manizales: 186 kms

*Manizales-Chía: 290 kms

*Chía-Bucaramanga-Girón: 366 kms

Algunos municipios que visitará durante el reto:

Girón-Lebrija-Puerto Berrío-Cisneros-Barbosa-Bello-Medellín-Manizales-Fresno-Mariquita-Honda-Guaduas-Villeta-LaVega-Cota-Chía-Zipaquirá-Ubaté-Chiquinquirá-Barbosa- Santa Ana-Oiba-Socorro-San Gil-Aratoca-Piedecuesta-Girón-Bucaramanga.