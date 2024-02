Jonas Vingegaard habló de su enfrentamiento con Egan Bernal

“Me alegra mucho su buen momento, es un ciclista muy fuerte en la montaña y seguro que me lo pondrá muy difícil”, declaró Vingegaard a los periodistas sobre el ciclista del Ineos, que sufrió un grave accidente hace dos años que casi le cuesta la vida.

El danés Jonas Vingegaard no escondió su satisfacción por el nivel que exhibió el colombiano Egan Bernal en la segunda etapa de O Gran Camiño, el único que aguantó su ritmo hasta que finalmente lo soltó a falta de 900 metros para el final del Alto de San Pedro, a unos 3 kilómetros de la línea de meta.

“Estoy muy contento, al principio quisimos ser un poco más conservadores porque hacía mucho frío. Wilco se mostró muy fuerte, pero no solo él. Todo el equipo lo hizo muy bien. Me alegro de haber podido rematar su trabajo en la subida final. Ahí me vi con fuerzas”, indicó el ciclista del Team Visma Lease a Bike.

Brillante actuación

El desempeño de Egan Bernal está en ascenso y así lo dejó claro en la segunda etapa de O Gran Camiño, en la que acabó en la segunda posición, siendo superado únicamente por el danés Jonas Vingegaard.

Ya en los Campeonatos Nacionales y en el Tour Colombia, Egan había demostrado una excelente condición, que generaba expectativa de cara a la temporada 2024.

Lea también. Video | Luis Díaz desata las risas al imitar a su entrenador, Jürgen Kloop

El pedalista ha confesado que se siente mucho mejor que en 2023, donde sufrió en las competencias tras el accidente que casi le cuesta la vida a comienzos de 2022.