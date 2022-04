Médico de Egan Bernal revela fecha del regreso a la competencia del ciclista colombiano

Cada día Egan Bernal muestra grandes avances en su recuperación luego del accidente que casi le cuesta la vida.

Parecía imposible que el ganador del Tour de Francia 2019 y del Giro de Italia 2021 volviera pronto a practicar en carretera, después de sufrir varias fracturas, pero ya hasta se acerca su regreso a la competitividad.

Así lo dio a conocer el médico colombiano Gustazo Uriza, quien atendió a Bernal desde su accidente.

Este martes, en el marco de una conferencia virtual de la Academia Nacional de Medicina, donde también estuvo de invitado Egan Bernal, el médico señaló que "les quiero comentar que la fractura de odontoides está absolutamente consolidada y como se hizo con un tornilo transodontoideo, entonces no hay ninguna afección de la unión craneocervical; es decir que está curado".

Y agregó: "Es decir que a partir del día 120 del accidente (24 de mayo) Egan puede hacer torque, pararse en pedales y competir en forma. Ya sus entrenadores en Europa deben dar el visto bueno, pero de parte mía ya puede competir".

Bernal podrá competir desde finales de mayo, en carreras cortas para ver cómo evoluciona.

Está que compite

Mientras tanto, Egan se mostró satisfecho por su recuperación y con muchas ganas de competir lo más rápido posible.

"Este fin de semana ya estaré rodando en bicicleta en Europa a penas me baje del avión, es lo primero que voy a hacer. De hecho, voy a viajar con mi papá para que me acompañe en la moto por si tengo algún problema", dijo el pedalista quien también ha aprovechado estos días para respaldar procesos ciclísticos en Colombia.

Y de su regreso a las carreras, sostuvo que "todo depende del doctor Uriza a ver el qué dice. Eso no depende de mí; por mí ya estaría compitiendo, estoy que me coloco un número y me voy a competir. Seguro no terminaría las carreras todavía, pero solo ponerle un número a la camiseta será muy emocionante y esa será la motivación cuando llegue a Europa".

El accidente de Egan fue el lunes 24 de enero y desde entonces su recuperación ha sido muy rápida.