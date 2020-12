Video: ‘Locoman’ puso a ‘apretar’ las muelas a los ciclistas de Santander

El ciclismo, ese que tanta gloria le ha entregado al país con los triunfos de Lucho Herrera, Nairo Quintana y Egan Bernal, entre otros, le ayudó a dejar la drogadicción y ahora a través del deporte de las bielas y los pedales se enfrenta a la vida escalando con fuerza las montañas que aparecen.

Hace cinco años, Yesid Duarte Martínez incursionó en el mundo del ciclismo, con una bicicleta que le regaló su papá como terapia para dejar atrás algunos problemas de drogadicción.

Se vinculó con el club de Víctor Hugo Peña, el primer ciclista colombiano en vestir la camiseta amarilla de líder del Tour de Francia, y empezó así un estilo de vida ligado a la actividad física.

En el ciclismo también encontró empleo en un local, donde ayuda con el lavado y la mecánica, pero un accidente hace aproximadamente un año lo separó de su ‘caballito de acero’, porque su rodilla izquierda sufrió los mayores daños.

Pero no desistió y por ahora dejó de lado al Yesid ciclista, para darle el relevo al ‘Locoman’, un personaje que organiza carreras de ciclismo, las transmite por las redes sociales, las comenta y las narra con un estilo particular que le permite tener miles de reproducciones.

“Me iba con mis muletas para los entrenamientos y las carreras y empecé a grabar videos que empezaron a gustar, y mi amigo Gabriel me motivó a seguir con eso y también encontré el apoyo de Henry Perico, quien me ha apoyado mucho y me dijo que organizara carreras”.

Como dicen en el barrio, Yesid, de 27 años, es un bacán, espontáneo, con la carcajada a flor de piel y con las ganas de escalar en el ámbito de la narración y la dirigencia deportiva.

Para no alejarse del ciclismo, creó una página en Facebook, llamada ‘Locoman’, y empezó a subir videos de los entrenamientos o las competencias locales, con gran suceso.

Le sumó narraciones, con frases como baila que baila, ay Dios mío, ‘aprete’ las muelas, me vuelvo loco, ayayay ayayay, qué leñazo y vamos pa’rriba, que unidas a comentarios jocosos se convirtieron en un éxito.

Para quienes han participado de las competencias, salir en los videos de ‘Locoman’, que no solo se concentra en los élites, sino que destaca a los novatos, juveniles, las damas y las categorías máster, es todo un acontecimiento y así vayan con la lengua afuera, en rampas superiores al 15%, sacan la mejor sonrisa y ‘apretan’ las muelas.

“Mi idea con estos videos y competencias es mostrar lo que ocurre con el ciclismo de Santander, mostrar el talento que tenemos porque acá no se hace nada. Además las competencias sirven para que los muchachos se fogueen y lleguen bien a los eventos nacionales”, dijo ‘Locoman’, que se alegra con la participación de los mejores ciclistas de la región y poco a poco recibe deportistas de otras regiones, quienes también buscan medirse.

Y en la parte personal, donde el amor de su vida, Laura Alejandra Quiroga, es un bastión fundamental que los tiene “paradito en la raya”, espera crecer aún más con sus carreras y narraciones, además de que sueña con incursionar con su estilo único en algún medio de comunicación; como él dice entre risas, que “Mario Sabato me lleve a Espn o Goga me acerque a Caracol”.

Anhela, además, vincularse en el ciclismo profesional, con algún equipo donde colabore con el aspecto logístico de las carreras o en la parte directiva para promover el pedalismo, especialmente de Santander.