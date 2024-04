Estas son las medidas de seguridad para el partido entre Atlético Bucaramanga y Deportivo Cali

El enfrentamiento, válido por la fecha 15 de la Liga BetPlay I de 2024, se disputará este sábado, a las 6:10 p.m.

Atlético Bucaramanga enfrenta a Envigado en la fecha 13 de la Liga colombiana.

El partido entre Atlético Bucaramanga y Deportivo Cali, de este sábado 6 de abril en el estadio Alfonso López, ha generado mucha expectativa, principalmente debido al buen momento que vive el conjunto ‘Leopardo’.

El cuadro búcaro, orientado por Rafael Dudamel, se ubica en la parte alta de la Liga BetPlay I de 2024 con 29 puntos y registra un invicto de 13 partidos.

Jugadores de Atlético Bucaramanga celebran una anotación en la Liga BetPlay del fútbol colombiano.

Además, el club santandereano realizó una promoción de en su boletería, que también ha animado al aficionado.

Deportivo Cali, entre tanto, no llega en un buen momento deportivo, con apenas 15 puntos en la temporada y con complicaciones en la tabla del descenso.

Para este compromiso, que se disputará a partir de las 6:10 p.m., las autoridades locales han anunciado todo un operativo para que todo transcurra en el marco de la paz.

#Video l Habrá cierre de fronteras para hinchas visitantes pertenecientes a barras bravas del Deportivo Cali este sábado, además habrá un dispositivo de Seguridad riguroso en la ciudad por el partido entre el Atlético Bucaramanga @ABucaramanga y el equipo azucarero pic.twitter.com/tfFck8hnw2 — RCN Radio Bucaramanga (@RCNBga) April 4, 2024

“Serán 250 hombres dispuestos para el encuentro de este sábado contra el deportivo Cali, cierre de fronteras para la barra visitante, tendremos unos dispositivos de seguridad a las entradas y las salidas de la ciudad, verificando que no vayan a ingresar algunos hinchas que no están permitidos, además no está permitido el ingreso de armas, ni estupefacientes al Estadio Alfonso López” sostuvo el coronel Gustavo Camargo, Subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

“Es importante pedirle a los hinchas del Atlético Bucaramanga que mantengan el orden, que disfruten, celebren pero con mesura, que nos colaboren, para dar ejemplo ante otras ciudades, tenemos un componente de grande de gestores de convivencia de la Alcaldía municipal”, agregó Gustavo Camargo.

Atlético Bucaramanga busca prolongar su buen momento deportivo para acumular la mayor cantidad de puntos posibles, de cara a garantizar el denominado punto invisible, que le otorga ventaja en los cuadrangulares semifinales, y también con miras a la tabla de reclasificación del año, que entrega cupos a los torneos internacionales.