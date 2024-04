¿Cómo se vive la competencia interna para ser titular en Atlético Bucaramaga? Esto reveló uno de sus jugadores

El equipo santandereano sumó una nueva victoria y sigue demostrando, con buen juego, que puede lograr grandes resultados en el fútbol colombiano.

Atlético Bucaramanga derrotó a Patriotas en la Copa BetPlay. Foto: Atlético Bucaramanga.

Compartir

Un nuevo triunfo sumó Atlético Bucaramanga, equipo que viene demostrando con creces su buen momento deportivo en el fútbol profesional colombiano.

Freddy Hinestroza, jugador de Atlético Bucaramanga, en medio de un compromiso.

El miércoles 10 abril, el club ‘auriverde’ derrotó 3-0 a Patriotas, en un juego válido por la segunda fase (ida) de la Copa BetPlay Dimayor, certamen que entrega un cupo a la Copa Sudamericana.

Tras la disputa, los pupilos dirigidos por Rafael Dudamel elevaron a 17 los partidos de invicto en el fútbol colombiano, sumando los compromisos de los dos certámenes en los que se encuentra compitiendo.

Lea también: Luto en el fútbol colombiano, en las últimas horas falleció un reconocido árbitro profesional

Uno de los protagonistas del último juego fue el mediocampista venezolano Leonardo Flores, quien habló con los medios de comunicación y resaltó la actitud con la que los futbolistas están viviendo el presente del club ‘auriverde’.

“Veníamos con la misma ilusión que tenemos partido tras partido, queremos seguir en constante crecimiento; hicimos las cosas bien desde el principio, tuvimos bastante actitud y bueno, estoy contento por el trabajo de mis compañeros y el personal”, dijo el jugador.

Leonardo Flores, jugador de Atlético Bucaramanga, sumó minutos con el equipo.

En cuanto a la seriedad con la que enfrentaron el compromiso, Flores mencionó que solo tenían una cosa en mente y esa era sacar un buen resultado.

“Nos tomamos con seriedad tanto la Liga como la Copa, hoy demostramos buen fútbol, sabíamos que necesitábamos lograr una buena ventaja, pues el partido de vuelta va a estar pegado a los cuadrangulares”, apuntó.

Lea también: Los delanteros veteranos siguen de moda en el fútbol colombiano, ¿qué pasa con los jóvenes?

Para finalizar, el deportista venezolano hizo referencia a la competencia interna que se vive dentro del camerino ‘Leopardo’, pues todos los jugadores han intentado mostrar un nivel de juego óptimo ante los planes del estratega Rafael Dudamel.

Leonardo Flores, jugador de Atlético Bucaramanga, sumó minutos con el equipo.

“Nosotros tenemos un equipo bastante competitivo, por supuesto que en el camerino no hablamos de quién tiene más o menos minutos, eso lo demostramos en los entrenos, en la cancha, cualquiera puede jugar, lo hemos visto en muchos partidos; los que entran de recambio también entran bien y nada, es lindo que siempre demos el todo, no hay alguno que uno diga, no se está entrenando bien, ya es decisión del ‘profe’, que quien le pueda rendir, pueda colocarlo”, concluyó.