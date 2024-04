Video | Alberto Gamero no ocultó su dolor por la derrota de Millonarios en La Paz ante Bolívar

Millonarios complica sus opciones en la Copa Libertadores, con apenas un punto de seis posibles.

Alberto Gamero, entrenador de Millonarios.

Millonarios estuvo cerca de la hazaña, pero no le alcanzó y terminó pagando caro el flojo inicio de partido, para perder 3-2 en calidad de visitante contra Bolívar de La Paz, en la segunda fecha del Grupo E de la Copa Libertadores de América.

El cuadro ‘embajador’ perdía 3-0 a los 34 minutos, luego de los goles de José Sagredo (3′), Francisco Da Costa (10′) y Bruno Sávio Da Silva (34′).

El tercer gol llegó cuando el club boliviano tenía un hombre menos tras la expulsión de Yomar Rocha (25′).

AMDEP9791. LA PAZ (BOLIVIA), 11/04/2024.- Leonel Justiniano (d) de Bolívar celebra disputa el balón con Daniel Cataño de Millonarios este jueves, en un partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores entre Bolívar y Millonarios en el estadio Hernando Siles en La Paz (Bolivia). EFE/ Luis Gandarillas

Después empezó la reacción de Millonarios, que se apoderó del balón y ajustó su línea defensiva. Leonardo Castro, al minuto 45, convirtió el primer tanto azul, de cabeza, luego de una asistencia de Daniel Ruiz.

Y al minuto 72, una vez más Leonardo Castro descontó, mediante una ejecución desde el punto penalti.

El cuadro bogotano generó opciones para igualar el duelo, pero falló a la hora de la definición y también recibió la expulsión de Delvin Alfonzo, en el cierre del cotejo.

Al término del partido, el entrenador de Millonarios, Alberto Gamero, se mostró dolido con la derrota, especialmente por los goles de pelota quieta.

AMDEP9867. LA PAZ (BOLIVIA), 11/04/2024.- Leonardo Castro de Millonarios celebra un gol este jueves, en un partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores entre Bolívar y Millonarios en el estadio Hernando Siles en La Paz (Bolivia). EFE/ Luis Gandarillas

“Tuvimos las opciones. Los goles no nos los hacen por la estructura. Duele perder un partido de estos. No podía saber qué sintieron ellos en los primeros minutos, pero no sentí al equipo ahogado. Nos hicieron dos goles de pelota quieta y duele. Ellos no tenían jugadores tan altos”, indicó el director técnico azul.

“Si fuera por merecimientos, debíamos empatar el partido. No es molestia. Tengo es amargura entre comillas porque el partido pudimos haberlo empatado y no lo logramos. No es fácil venir a jugar aquí. Bolívar es muy fuerte con 11, con 10, con 8 y con 9″, agregó el estratega Alberto Gamero.

Con este resultado, Bolívar es líder de la zona con seis puntos, seguido por Botafogo, que tiene cuatro, Millonarios con uno y Palestino aún no suma.