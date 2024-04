Luis Manuel ‘Mane’ Díaz contó detalles de su secuestro a manos del Eln, luego de volver a Colombia

El padre de Luis Díaz también reveló si se quedará a vivir en suelo colombiano.

El padre de Luis Díaz, Luis Manuel 'Mane' Díaz, regresó a Colombia y habló acerca de su secuestro. Foto: EFE

Luis Manuel ‘Mane’ Díaz, el padre del reconocido futbolista Luis Díaz, regresó a Colombia luego de alrededor de cinco meses de estar en Inglaterra, junto a la estrella del Liverpool.

‘Mane’ Díaz viajó a Inglaterra luego de ser liberado por la guerrilla del Eln, que lo tuvo secuestrado 12 días.

En suelo inglés pasó las festividades de fin de año y disfrutó en los partidos del Liverpool, donde Luis Díaz se ha venido destacando.

Sin embargo, tras un largo periodo por fuera de casa, Luis Manuel ‘Mane’ Díaz regresó a Colombia, donde se siente más cómodo.

Luis Manuel 'Mane' Díaz contó detalles de su secuestro. Foto: Selección Colombia.

En las últimas horas, el formador del mejor futbolista colombiano de la actualidad dio una entrevista con el Canal RCN, en donde reveló detalles de su secuestro, a finales de 2023 en Barrancas, La Guajira.

Allí contó que Yerdison Bolívar, quien fuera uno de los mejores amigos de ‘Mane’, fue quien participó de la acción delictiva.

“Mi estadía en Barrancas no era fija, yo siempre iba a Barranquilla, hacía visitas en otros departamentos y todo porque los proyectos míos son a futuro y son con varios departamentos. Entonces salía y en el momento que salía, (le indagaba Yerdinson) ¿cuándo regresa?, mire yo estoy aquí. Yo confiado del trabajador, pues yo le daba algunas informaciones y otras no”, sostuvo ‘Mane’ Díaz.

El padre de Luis Díaz sostuvo también que “en las últimas dos semanas era más insistente. Me escribía mucho más. Cuando estuve en el pueblo se acercó a invitarme a que nos bebiéramos una cerveza, que en su casa me podía brindar algo, que acompáñeme, que somos familia y todo, pues me confié y ahí es la caída”.

Luis Manuel Díaz y su hijo, el reconocido futbolista Luis Díaz. Foto: El Heraldo

‘Mane’, además, afirmó que no debe confiar tanto y “tampoco soltar tanto de lo que uno tiene. Soy una persona débil, fácil, me gusta siempre colaborarle a los demás, pero estoy seguro de que él sí tuvo algo que ver en mi secuestro. Porque era una persona que ayudó a planificar 80% del caso, era la persona más cerca de mí”.

Yerdison Bolívar aceptó los cargos que se le imputaron ante la Fiscalía.

Por otra parte, Luis Manuel ‘Mane’ Díaz se mostró feliz por su regreso a Colombia, donde pretende quedarse la mayor parte del tiempo. “Nosotros no pensamos quedarnos en Europa, volveremos a nuestro terruño y que se esclarezcan las cosas sobre cuáles fueron los motivos, quiénes fueron de verdad los que hicieron mi secuestro y quedar tranquilo con esta situación”, sostuvo ‘Mane’ Díaz.