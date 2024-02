Así fueron los últimos minutos con vida del delantero panameño Luis Tejada.

“Él nos dijo a todos: ‘tengo un dolor en el pecho’. Uno de los muchachos del equipo que estuvo ahí le dijo ‘vamos para la policlínica’. Él le dijo ‘yo estoy bien’. Estábamos sentados, él y yo al lado, nada más se tocaba el pecho así y comenzó a tomar agua, se echaba agua a la cabeza. Luego de ello empezó a decir ‘ya se me quitó, es más, regálenme una cerveza que tengo sed’. Nosotros le buscamos su cerveza y estábamos hablando del partido, que estábamos pasando momentos duros, hablando de fútbol”.

En algún instante, seguramente temiendo lo peor, Luis Tejada comentó que si a él le pasaba algo, su familia estaría bien.

“Un compañero le dice ‘tú lo que tienes es el azúcar baja, vamos a comprarte una soda roja para que te lo suba’ y ‘Matador’ aceptó. Luis estaba tranquilo, pero cuando las cosas van a pasar, estés donde estés, ya sea en tu casa, en otro lugar jugando, suena duro, pero desgraciadamente, el 28 de enero, ‘Matador’ se nos tenía que ir. Él dijo ‘si a mí me pasa algo, mi familia va a estar bien’ y nosotros le respondimos que no hable así, que no va a pasar nada. Apenas dijo eso, llegó la soda, le sirvieron en un vaso y tomó un ‘beso’ de la soda como se dice en el ghetto, un sorbito y ahí mismo se me deslizó hacia un lado...”, indicó Erick Hansell.

Finalmente, el familiar del goleador aclaró que fueron los integrantes del equipo quienes llevaron a Tejada al hospital.

“Ahí fue que lo cogimos, nos lo llevamos en un carro de urgencia a la policlínica. Esos también que estaban hablando de que en la ambulancia lo revivieron era mentira. Nosotros mismos, los compañeros de equipos, fuimos los que trasladamos a ‘Matador’ hacia la clínica, donde llegó con pulso y todo”.