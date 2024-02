Atención: Once Caldas demandó el partido ante Atlético Bucaramanga.

Once Caldas presentó una demanda ante la Dimayor en contra del Atlético Bucaramanga, en el marco del partido que disputaron estas escuadras el pasado sábado 10 de febrero, por la quinta fecha de la Liga BetPlay I de 2024 del fútbol colombiano, que terminó igualado 1-1 en la 'Ciudad Bonita'.

La razón de esta demanda tiene que ver un la presunta suplantación del jugador Fabio Delgado, quien actuó como lateral en aquel enfrentamiento.

Lea también. Atlético Bucaramanga desmiente captura de un jugador del plantel 'Leopardo'

En diálogo con la Chechemanía de RCN, el presidente de Atlético Bucaramanga, Jaime Elías Quintero, dijo que "ya el club fue notificado de la demanda que presentó Once Caldas ante la Dimayor, la Comisión Disciplinaria; ya nos corrieron traslado y el club ya contestó. La demanda se fundamenta en el artículo 83, que dice que todo jugador que haya sido suplantado en este caso hablan de Fabio Delgado, pues la demanda prosperará".

El directivo agregó: "Yo le pregunto a la Dimayor y a la Comisión Disciplinaria, cuál jugador suplantó Fabio Delgado, cuando este jugador estuvo en la selección Colombia Sub-17, estuvo en Cortuluá, estuvo en Santa Fe y estuvo en el Atlético Bucaramanga, del año 2016 al 2024".

Lea también. Oficial: Atlético Bucaramanga confirmó la contratación de un nuevo futbolista

El dirigente fue tajante al sostener que "esa demanda no acredita a quien suplantó Fabio Delgado, es sobre un supuesto y ese supuesto no sabemos, entonces la carga procesal es del Once Caldas y yo le estoy diciendo que me digan a quién está suplantando Fabio Delgado".