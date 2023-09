Atlético Bucaramanga es investigado por posible patrocinio ilegal.

“Hay quejas relacionadas con el patrocinio en camisetas deportivas por operadores que no tienen el permiso de funcionar en Colombia. El caso en particular es el de Atlético Bucaramanga. Estamos solicitando a la Dimayor y a las diferentes instancias del Ministerio del Deporte para que se proceda conforme, porque Coljuegos sancionará aquellas situaciones en donde no se esté cumpliendo la ley”, dijo, en entrevista con EL Espectador, el presidente de Coljuegos, Marco Hincapié.

Agregó, además, que “planeamos tener una reunión con la Dimayor y los presidentes de los equipos para que tengan claridad que nosotros no vamos a permitir que haya otros casos como el de Bucaramanga”.

La empresa involucrada es Marsbet, que el pasado 30 de agosto fue presentada como marca patrocinadora del cuadro bumangués.

"Estamos encantados de anunciar que Marsbet se ha convertido oficialmente en el orgulloso patrocinador de Atlético Bucaramanga. Esta colaboración marca un emocionante capítulo en nuestro viaje al unirnos con una marca que comparte nuestra pasión por la excelencia y la innovación", informó el Atlético Bucaramanga.

"La reputación internacional y el alcance global de Marsbet los convierten en el socio ideal para nuestro club. Con su historial probado en iGaming, Marsbet aporta emoción a nuestro equipo, ayudándonos a crear momentos inolvidables dentro y fuera del campo", añadió el club 'amarillo'.

Marsbet, es una empresa dedicada a la búsqueda de entretenimiento y ganancias de los jugadores; de igual forma, ofrece apuestas deportivas, juegos de casino y juegos de casino en vivo en línea, entre otras cosas.

​Al respecto, el presidente de Atlético Bucaramanga, indicó que "Marsbet no tiene licencia para operar como casa de apuesta, pero para patrocinar no requiere de licencia. Si usted hace el ejercicio para realizar alguna apuesta no podrá por cuanto ellos en Colombia no le es permitido".

Hincapié, en El Espectador, también se refirió sobre las denuncias de partidos amañados en el fútbol colombiano e indicó que no han recibido denuncias sobre este tema y que, en este momento, no se ha podido vincular esas apuestas legales con las que están relacionadas en el amaño de partidos.