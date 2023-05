Cero y van tres, las ocasiones en las que la selección Colombia Sub-20 ha comenzado perdiendo en la Copa del Mundo de la categoría.Esta vez no corrieron con la misma suerte de remontar el encuentro, así como ocurrió ante Israel y Japón, y terminaron empatando 1-1 ante Senegal, un resultado que, por fortuna, no puso en riesgo el primer lugar del grupo C de esta competencia.

Mamadou Lamine Camara, al minuto 30, marcó el único tanto del conjunto africano, tras una mala entrega de Kevin Mantilla.

Colombia buscó el empate de manera insistente, especialmente en el segundo tiempo.

Fue hasta el final del partido, sobre el minuto 94, cuando Óscar Cortés decretó el 1-1 final.

De esta manera, Colombia finalizó en la primera casilla del grupo C con siete puntos y espera rival para los octavos de final, el próximo miércoles.