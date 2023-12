'El Tino' Asprilla se despachó en contra del defensor Jermein Peña de Junior de Barranquilla.

Frente al suceso con León, el zaguero reconoció que “él se tenía que parar duro. Yo le dije que lo sacaron de Junior por paquete. Eso no es nada, la hinchada lo dice. Yo lo provoqué mucho. Me amenazó mucho la hinchada del Medellín, pero aquí estoy, somos campeones”.

“Yo me agrando cuando la gente me chifla, esa es la verdad. Doy un enganche, un pase sin mirar, me le río a la gente en la tribuna. Esto lo hago porque vivo el fútbol así, con pasión. Me dicen que soy argentino, pero no, soy colombiano” agregó Peña.

Ahora, quienes reaccionaron ante la situación fueron exfutbolistas profesionales, como Faustino 'El Tino' Asprilla y Fabián Vargas.

“Que goce ahora porque juega con estos peladitos. Ese muchacho me dice eso a mí, en Barraquilla, que me echaron del Junior por paquete, y viene la revancha en Medellín, le pego un baile, le tiro túnel, le digo: ‘Vení, quitámela’. Lo hago quedar en ridículo, ese muchacho debe tener sangre, le va a venir un tipo de esos, que no la va a saber ni parar”, dijo Asprilla en el programa 360 de Espn Colombia.

Por su parte, Vargas indicó que “el mensaje que le envió a León no es el indicado, me sentí muy triste de escuchar a un colega. En la cancha nos podemos decir ese tipo de cosas y quedan ahí, pero por qué tiene que salir a decírselo a la gente. Fue un irrespeto”.