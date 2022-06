De título, de ponerle la estrella a la camiseta y darle la máxima alegría a la afición se habla por estos días en las toldas del Atlético Bucaramanga.

El entrenador Armando ‘El Piripi’ Osma y el capitán Sherman Cárdenas Estupiñán no dejan de soñar en grande, principalmente por el momento futbolístico y anímico del equipo, que es segundo del Grupo A de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay I de 2022.

En la atención a la prensa de este jueves, el timonel búcaro sostuvo, al ser consultado por la posibilidad de ser campeón, que “es un sueño grande que tenemos, de ponerle la estrella a la camiseta del Bucaramanga, es una idea y yo veo que toda la gente se ha contagiado, no dejaré de pregonarla porque uno no sabe cuando se va a lograr, pero estamos viviendo una experiencia bonita y lo que más me gustó es el acompañamiento de la gente, ya se han contagiado y eso nos ayuda mucho”.

De cara a la tercera fecha de la segunda fase del campeonato colombiano, donde el Atlético visita este sábado a Nacional, hay algunas novedades en el departamento médico, debido a que Michel Acosta tiene un dolor lumbar fuerte, Ronaldo Tavera presentó una molestia, Jéfferson Gómez aún no se recupera y Kevin Pérez evoluciona satisfactoriamente y podría estar ante los ‘verdolagas’

Otro de los que disfruta el momento al 100% es Sherman Cárdenas, quien es hincha del equipo y sueña con ese anhelado título que la afición, por ejemplo, pidió en la reciente victoria 2-0 contra Junior.

“Me ilusiono con lograr el título, lo tengo en mi mente desde que soy hincha del Bucaramanga y obviamente esto es paso a paso, partido a partido y ahora nos estamos preparando para enfrentar a Nacional”, indicó Cárdenas, quien en esta temporada ya le convirtió a uno de sus exequipos.

En la tabla de la reclasificación, que entrega cupos para los eventos internacionales de 2023, el Atlético es séptimo y de momento estaría clasificado a la Copa Sudamericana.