"Están bajo sospecha", el señalamiento de Carlos Antonio Vélez a los jugadores de Atlético Nacional.

La salida de Jhon Jairo Bodmer no generó el revulsivo esperado en el cuerpo técnico y ahora la expectativa está en la llegada del entrenador Pablo Repetto.

Por si fuera poco, no ha logrado ganar ante los rivales grandes, como América, Millonarios y Cali.

La situación de Nacional ha provocado diferentes opiniones, una de ellas, del periodista Carlos Antonio Vélez, que señaló a los jugadores.

"Y no era que con solo sacar a (Jhon) Bodmer se arreglaba todo? Es insólito que le tiren mil centros y pelotas frontales a un equipo paraguayo cuando ellos, por aire, son mejores. Jugaron para ellos todo el tiempo. La verdad estos jugadores de @nacionaloficial están bajo sospecha futbolística. Pareciera que “juegan” para profundizar el lío y no para solucionarlo, a no ser que sean así de discretos y limitados".

En medio del difícil momento, Atlético Nacional tendrá que enfrentar a Junior, el próximo sábado, en Barranquilla, por la décima fecha de la Liga colombiana.