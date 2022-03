Faustino Asprilla a los ladrones de su finca: "Me van a tener que matar".

El futbolista colombiano Faustino Asprilla se refirió en el programa Lo sé todo de Canal 1 del robo del que fue víctima en su finca, ubicada en Tuluá, Valle del Cauca, y sostuvo que "algún día me van a encontrar y seguramente me van a tener que matar porque yo no me voy a dejar robar”.

El pasado 13 de marzo, el histórico delantero de la Selección Colombia señaló que hombres armados ingresaron a su finca, violentaron a los cuidadores y se llevaron todos los objetos de valor, incluso, las pertenencias de los trabajadores.

Lea también. El susto que se llevó Faustino Asprilla con el robo de su finca

"En mi finca San Jerónimo de Tuluá, Valle, cuatro hombre entraron armados, agredieron y amordazaron a las personas que nos ayudan con el cuidado, son adultos mayores, desocuparon la casa y se llevaron enseres, herramientas, y las cosas personales de quienes nos ayudan", escribió el deportista en sus redes sociales.

Lea también. Las cuentas de la Selección Colombia para ir al Mundial de Catar 2022

Unos días después de lo sucedido, al reconocido futbolista, ahora comentarista de fútbol, le tocaron el tema y señaló que “por quinta vez se metieron a esa finca a robar, le pusieron pistola al mayordomo, incluso lo amenazaron que si no entregaba las cosas iban a ir por los niños. Algún día me van a encontrar y seguramente me van a tener que matar porque yo no me voy a dejar robar”.