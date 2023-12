Golpe bajo: hinchas del Medellín le recordaron a Jermein Peña que su padre está en la cárcel.

También existió polémica, por un aparente penalti que no se sancionó a favor de Independiente Medellín y con la disputa entre Jermein Peña y Brayan León.

Fue un partido muy intenso, donde las dos escuadras no se guardaron nada y mostraron propuestas ofensivas.

Lea también. Luis Díaz no puede dormir por culpa del Junior de Barranquilla

Pero la polémica no ha parado y ahora los hinchas de Independiente Medellín se la tomaron en contra de Jermein Peña, a quien invadieron con agresivos comentarios que tienen que ver con el padre del defensor, que está en la cárcel.

Justiniano Peña, exfutbolista, se encuentra en prisión, debido a que en 2014 fue capturado por haber asesinado a Alberto Aguilar en Ciénaga, Magdalena.

Lea también. Junior y Medellín juegan más que una final: la estrella, el dinero y la Libertadores en disputa

Según el informe entregado por las autoridades, este hecho ocurrió el 22 de febrero de 2014, después de que el futbolista, campeón con el Deportes Tolima, le propinara una puñalada con un arma blanca a Aguilar dentro de un billar.

Luego del partido de ida de la final, Jermein Peña aseguró, en la rueda de prensa, que “si no se sufre, no es Junior. Vine aquí por un objetivo y me faltan 90 minutos para cumplirlo, yo sé y tengo la fe de que vamos a ser campeón, de Medellín nos vamos a traer el título”.