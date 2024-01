Hinchas protagonizaron desmanes luego del partido entre Junior y Atlético Bucaramanga.

Uno de los asistentes, aseguró que: "Yo estoy aquí con dos niños, yo no me voy por ahora. Aquí me tengo que quedar, no me voy con los dos niños... Papi, yo no voy a salir".

En cierto momento, los hinchas prefirieron quedarse en el estadio al observar que afuera de él habían enfrentamientos.

La Cruz Roja hizo presencia para atender a varios heridos.