¿Hubo favorecimiento? La final entre Junior y Millonarios estuvo llena de polémicas arbitrales.

En la cuenta de X, antiguo Twitter, de El VAR Central, especializada en temas arbitrales, analizaron la jugada y comentaron que "para mí esto NO ES PENAL: Contacto hay, por supuesto, con la rodilla, pero la exageración de Walmer Pacheco es de otro nivel. La intensidad parece ser muy baja. Diego Ruiz la sancionó y el VAR Leonard Mosquera respetó la apreciación del árbitro".

Para mí esto NO ES PENAL: Contacto hay, por supuesto, con la rodilla, pero la exageración de Walmer Pacheco es de otro nivel. La intensidad parece ser muy baja. Diego Ruiz la sancionó y el VAR Leonard Mosquera respetó la apreciación del árbitro #Superliga pic.twitter.com/zk5BDsG3pp

Luego, llegaría otra acción que generó diversas opiniones. Jorge Arias intercepta un balón y le rebota en el brazo, el árbitro no duda en sancionar el punto blanco del penalti, pero el VAR esta vez lo llama y, luego de observar la jugada, decide revertir la decisión.

Lea también. La selección Colombia se cita con Alemania y Rumania para dos partidos amistosos

"Esta me parece más complicada que la anterior y puede prestarse a interpretaciones. Sin embargo hay algo clave, el balón sale del pie/pierna del propio Jorge Arias y esto le acaba salvando. ¿Que no está escrito ya en las reglas? No. Pero los árbitros lo siguen considerando", explicó El VAR Central.