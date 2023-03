Junior de Barranquilla no levanta cabeza en la Liga BetPlay I de 2023, donde volvió a perder en casa ante Envigado (2-1), más allá del buen juego y el golazo de Juan Fernando Quintero, quien después del partido atendió a la prensa y dio la cara.

El cuadro 'Tiburón', que según Transfermarkt es el segundo club colombiano de mayor valor en el mercado, después de Atlético Nacional, no hace valer el costo de su nómina y en la actualidad es colero del certamen.

“Es indudable que los resultados no nos han acompañado. Hoy (este domingo) fueron seis hombres diferentes. Venimos de viaje de siete u ocho horas, que es atípico. Jugamos jueves, descansamos viernes y tuvimos el sábado nada más. Tengo que rescatar la valentía de mis compañeros. Vengo acá, llego acá, doy la cara porque sabemos lo que estamos jugando. Nos duele el resultado, pero esto hace parte del juego. A veces se les olvida que somos seres humanos y que tenemos que descansar”, declaró Juan Fernando Quintero, en rueda de prensa.

También indicó que "no somos los más malos, no somos un desastre, que es lo que piensan. Estos son resultados. Mientras estemos creando opciones diré lo mismo. Hay equipos que no crean opciones, nosotros las tenemos, pero hay poca eficacia. En el porcentaje de tenencia estamos arriba siempre, pero no solo hoy, sino hace varios partidos. Tenemos que ver el contexto de todo el juego, de todo lo que estamos haciendo hace cinco o seis fechas”.

El talentoso mediocampista, rescató las ganas del equipo. “El que juega fútbol y está perdiendo hasta el último minuto lo intenta. Todos estamos tristes por la situación. Creíamos que se iba a empatar. No hay disculpas para esto, queda asumir todo. Uno siempre quiere ganar, pero son cosas que pasan en el fútbol. Seguramente nos tendremos que revisar cada uno y ver qué estamos haciendo que nos puede costar en el campo. Resalto las ganas hasta el último minuto por estar en el marcador con dos goles abajo”, sostuvo 'Juanfer'.

Así mismo, se refirió a su primer gol con el Junior, con un impecable tiro libre. “Es que mi gol no sirvió para nada. Nunca he tenido presión. Juego al fútbol desde niño, lo disfruto, es mi pasión y lo llevo a la realidad. Yo disfruto mi vida, disfruto el fútbol. A mí me gusta jugar a esto y desde niño lo tengo claro y así será hasta que me retire. Me gusta el reto, estoy contento desde el primer día”, dijo.

Y concluyó: “sé que me han sacado muchos memes, pero hace parte de la vida. No tengo presión de nada, mi familia y yo disfrutamos. Hasta el último día que esté acá voy a luchar hasta el final, voy a bancar a mis compañeros y a todos los que hacen parte de Junior. Somos los únicos culpables. En junio ya veremos qué pasa con el futuro, pero voy a luchar hasta la última fecha. Cero presión, es fútbol. Tenemos una oportunidad la próxima semana y debemos sumar”.