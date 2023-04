La propuesta de René Higuita para que exista fútbol en paz en los estadios.

El fútbol colombiano vive una de sus peores crisis relacionada con la violencia en los estadios.

Durante la actual temporada de la Liga BetPlay I de 2023 se han presentado actos vandálicos en diferentes plazas del país, entre ellas Bucaramanga, Manizales, Medellín e Ibagué.

En medio de muchos debates por parte de los actores involucrados, durante el partido entre Atlético Nacional y Unión Magdalena, que ganaron 2-0 los 'verdolagas', el reconocido arquero René Higuita entregó una propuesta para incentivar el fútbol en paz.

“Salimos acá a hacer el calentamiento y empezamos a ver esta tribuna vacía y se me viene a la cabeza algo. En vez de no traer afición, en vez de suspender el estadio y cerrar las puertas, ¿por qué no pensamos en llenar, cuando sea a puerta cerrada, con los niños y sus padres? Digo yo, esto es una tristeza, pero toca enfrentarlo”, mencionó René Higuita.

La iniciativa del recordado cancerbero de Atlético Nacional y la selección Colombia ha tenido mucha aceptación.