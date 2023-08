Las duras críticas de Alexis Márquez y Emanuel Zagert frente al juego de Bucaramanga ante Junior

Para finalizar, Alexis Márquez mencionó que “a veces el fútbol lo pone a uno en situaciones que uno no quiere pero hay que enfrentarlas y mejorar”.

“Tuvimos que mover el esquema, bajamos a (Javier) Reina para ayudar a (Diego) Chávez y a (Víctor) Mejía y bueno, el equipo se comportó bien, tratamos siempre de recuperar. Hoy la verdad nos costó mucho, recuperamos y perdíamos el balón rápido, en eso quedamos en deuda, pero bueno, no fue el mejor partido, tenemos que corregir y mejorar”. agregó.

Por su parte, el delantero argentino Emanuel Zagert, quien en tres juegos suma dos anotaciones con el Atlético Bucaramanga, también habló con los medios de comunicación, ante los que expresó que es consciente de que no fue el mejor partido pero que se queda feliz por haber podido sacar un punto de una cancha que es compleja.

“Logramos un punto muy importante, no se nos dio el partido como queríamos, estuvimos muy erráticos y eso nos llevó a hacer un mayor desgaste; el segundo tiempo fue más parejo pero en general es un buen punto, venimos sumando y eso es importante, ahora tenemos que pensar en Jaguares”, sostuvo Zagert.

A pesar del gol, el atacante se mostró crítico ante lo que fue su presentación individual.



“Sé que tengo que mejorar muchas cosas, hoy no tuve un gran partido en lo personal, me costó un poco el ritmo. Sigo adaptándome, y con la confianza del profesor y mis compañeros, espero dentro de poco estar como antes en el tema físico, igual me voy contento porque sumamos y ahora será importante tener un buen partido en casa”, sentenció el delantero.