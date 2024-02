"Le faltaron pantalones", la crítica de un histórico del fútbol colombiano a Jhon Jairo Bodmer

El cuadro 'verdolaga', acostumbrado a ocupar los primeros lugares, está lejos del grupo de los ocho y en la actual temporada perdió partidos que los hinchas no le perdonan, ante América, Millonarios, Cali y Nacional de Paraguay, este último en la Copa Libertadores.

El ahora analista de fútbol, en medios como Espn, fue crítico con el joven director técnico, quien no consiguió los resultados esperados, más allá de ganar la Copa BetPlay, en la final ante Millonarios.

“Hoy me siento triste y enojado de que los vándalos vuelvan a ganar, esto no puede pasar en el país. En este sentido puedo llegar a entender a Bodmer, pero si él tomó esta decisión por amenazas, le faltaron pantalones para dirigir a un equipo tan grande como lo es Nacional. Tenía que estar dispuesto y entender las consecuencias que tenía al asumir un puesto como estos. No tenía la capacidad”, dijo Fabián Vargas, en El Vbar de Caracol Radio.

Este comentario generó diferentes reacciones en las redes sociales, algunos en favor de Vargas y otros en contra.