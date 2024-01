¿Llegará un volante ‘10’ al Atlético Bucaramanga? Rafael Dudamel habló al respecto

De igual forma, el estratega dejó claro que más allá del resultado de la primera jornada, está convencido de que la nómina que tiene lo puede llevar a pelear por el título de la Liga BetPlay.

"Estoy convencido de ellos. Más allá de la primera jornada, el equipo va dando pasos de evolución y crecimiento tanto en defensa como en ataque, pero bueno, forma parte de las etapas de consolidación de un equipo. Hay que analizar muchos aspectos, la mayoría de nuestros futbolistas no venían acostumbrados a jugar 90 minutos y eso hace que se pierda la lucidez, la toma de decisiones, pero no me quita la tranquilidad sobre todo cuando veo como se esfuerzan para entender el momento", dijo el entrenador.

Estas declaraciones fueron respaldadas por el presidente de la institución, Jaime Elías Quintero, quien confirmó que se encuentran en búsqueda de ese elemento.