Lo que dijo Alexis Márquez, entrenador de Atlético Bucaramanga, luego de perder ante Pasto.

El entrenador de Atlético Bucaramanga, Alexis Márquez, analizó la derrota 1-0 de sus dirigidos contra Deportivo Pasto y aunque reconoció que tienen muchas cosas por mejorar, valoró el desempeño de sus pupilos en el tramo final del partido.

"El gol tempranero nos cambia un poquito todo, ellos elaboran bien por el costado y encuentran una buena línea de pase hacia al área y una buena definición; de ahí para acá nosotros intentamos, movimos mucho el sistema. Sobre el final volvimos a mover al equipo, terminado con un juego más ofensivo, se tuvieron opciones de concretar, desafortunadamente no nos entró pero hay que rescatar la entrega, nunca bajamos los brazos, nunca nos dimos por vencidos, hasta el último minuto buscamos el empate, no se nos da, pero nos da un plus", dijo Márquez.

También destacó los segundos tiempos contra Pereira y Pasto. "Llevamos con el equipo casi 15 días, venimos trabajando, conociendo el grupo. Estamos haciendo cambios tratando de mejorar, los segundos tiempos en Pereira y Pasto fueron buenos, nos falta claridad ofensiva, pero esto es de trabajo", dijo el nuevo DT búcaro, que registra un empate y una derrota a cargo del Atlético.

Alexis Márquez también habló de los ajustes que realizó para la segunda parte contra Deportivo Pasto. "Cambiamos la estructura, en el segundo tiempo utilizamos dos sistemas diferentes, colocando más hombres al ataque, arriesgando mucho más, encontramos algunos espacios, lo que pasa es que Pasto se resguarda, nos falta ser finos en la entrega del balón, porque perdemos por momentos el balón muy fácil, pero estamos trabajando en tener más movilidad en ataque y tener más precisión en los pases", aseguró Márquez.

De tener a Teófilo Gutiérrez y Javier Reina en la cancha, el director técnico pereirano indicó que "con 'Teo' y Reina hay muy buen juego de asociación y de compañía por los costados, son dos jugadores que por la zona media generan bastante y también necesitan estar rodeados de jugadores que les ayuden para marcar, porque son jugadores para jugar y no para destruir el juego".

Finalmente, se refirió al siguiente encuentro, en casa contra Medellín: "El partido contra Medellín sí o sí lo tenemos que ganar, pero nos da tranquilidad terminar así, no estamos contentos y tenemos que levantar".

El duelo ante los antioqueños será el domingo 16 de abril, a las 2:00 p.m., en el estadio Alfonso López de la 'Ciudad Bonita'.