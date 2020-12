La nostalgia invade por estor días a la familia del fútbol aficionado de Santander que justamente por estas épocas daba el puntapié inicial del tradicional Torneo de la Cancha Marte.

Debido a la pandemia, el certamen, que se disputa entre diciembre y enero, en esta ocasión no pone a rodar la versión 39.

“Es triste, porque es el Torneo donde se reunía la familia y los amigos, los seres queridos pasaban un rato ameno; esto de la pandemia nos ha dejado muchos problemas para practicar el deporte, pero tenemos que cuidarnos y proteger a las familias. Uno siempre esperaba que llegara el momento para jugar y compartir, pero ahora hay que cuidarse”, dijo Diego Herrera, uno de los futbolistas destacados de la pasada edición.

Como Diego, son cientos de futbolistas que añoran el campeonato, así como entrenadores, directivos, patrocinadores, periodistas y aficionados.

“La no realización del Torneo de la Marte me afecta en el tema afectivo, en lo sentimental, por lo que representa este torneo para el fútbol de Santander y por primera vez desde que tengo recuerdos no se realiza”, indicó Germán Wandurraga, entrenador santandereano.

El Campeonato nació en 1981 como la necesidad de los santandereanos de tener fútbol en el fin de año, pues el querido Atlético Bucaramanga no clasificaba a las finales en la Primera División y desde entonces se convirtió en el espacio ideal para ver a los mejores jugadores de la región y reencontrarse con los amigos.

“El Torneo de la Cancha Marte es un torneo que se caracteriza especialmente por el reencuentro, por encontrar un lugar y una excusa para compartir con los amigos y tomarnos un refresco, una cerveza. Históricamente, la Liga hace el esfuerzo para tener algo atractivo, pero aunque el fútbol es importante, no puede estar desligado de los aficionados y por eso este año no se realiza, porque no se permite la asistencia de público por parte de las entidades de salud”, indicó Jaime Ordóñez, por varios años presidente de la Liga Santandereana de Fútbol.

Escuadras como Restrepo & Restrepo, el equipo más ganador de la competencia con cinco títulos, Cabaña del Jean, ESSA, Mr Charys, UCC, Copetran, UTS y Financiera Comultrasan, entre otros, hacen parte de las páginas de gloria del evento, donde también desfilaron grades figuras del fútbol local y nacional.

“Se rompe una tradición de más de 30 años, los amantes al fútbol van a sentir la ausencia de lo que ha sido un evento para el encuentro de la familia del fútbol en Santander; y como empresario de los medios de comunicación nos vemos afectados, porque es un evento que le gusta a la empresa santandereana, que se logra comercializar por parte de los diferentes medios y dejaba un dividendo importante”, sostuvo Javier Mantilla, periodista santandereano de la marca Extra Tiempo.

Precisamente, en materia económica, también la afectación es considerable, debido a que muchas familias encontraban en la competencia el sustento financiero.

“En el fútbol aficionado implica desempleo, implica que los clubes no puedan trabajar, que los niños estén en la casa, que no exista esa salud mental que genera el deporte”, manifestó Jaime Ordóñez.

Ante la ausencia del Torneo de la Cancha Marte, por esta época se realizarán, siguiendo los protocolos de bioseguridad, tres eventos que reúnen a diferentes categorías: en Girón se disputa en libre; en Bucaramanga jugarán las 2003, 2005 y 2007 y en Floridablanca desde la sub 8 a la juvenil.