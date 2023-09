¡Renunció! Alexis Márquez anunció su salida de Atlético Bucaramanga.

"Algo que había hablado con los muchachos en el entretiempo, lo terminaré de hablar ahora con el presidente, la situación mía con la institución no es cómoda, yo tomo la decisión de dar un paso al costado, los muchachos me insistieron que no lo hiciera pero la verdad yo creo que pese a todo lo bueno que se ha conseguido, uno tiene que ser consciente en que momento hay que dar un paso al costado", mencionó Márquez en la rueda de prensa posterior al compromiso.

Alexis Márquez tomó las riendas de Atlético Bucaramanga en el primer semestre de 2023, en la fecha 12, con un empate en casa del Pereira. Terminó el certamen en el puesto 15 y en los nueve partidos dirigidos en ese primer semestre registró dos victorias, tres empates y cuatro caídas.