Se agudizó la crisis: Pablo Repetto anunció que tomará decisiones en el Atlético Nacional

En once fechas, Atlético Nacional acumula únicamente 10 puntos, producto de dos victorias, cuatro empates y cinco derrotas.

No obstante, Wílmar Cruz (54') y Henry Plazas (99') lograron remontar el marcador para Chicó.

Luego del partido, el entrenador uruguayo Pablo Repetto, quien suma dos partidos al frente del equipo, con un empate y una derrota, explicó la situación que vive el club.

“Estamos dolidos por el resultado y la forma lo hace más doloroso. El momento ni hablar, todo se suma. El juego comenzó parejo, vino la expulsión y pensamos que lo íbamos a manejar. Tenemos la fatalidad que se tropieza Arias y viene el empate. Ahí el equipo sintió el golpe”, indicó Repetto.

Para el timonel, que reconoció la falta de volumen de ataque, el objetivo de clasificar a los cuadrangulares semifinales está muy lejos. “Buscamos variantes y no las encontramos. Al final, nos hacen un gol de otro partido. Está la crítica de no generar muchas situaciones y lamentablemente sufrimos nuevamente una derrota que nos deja muy lejos de lo que nos trazamos como objetivo”, dijo el estratega.

Lea también. Video | Duván Zapata marcó un golazo en el fútbol italiano

Con miras a los próximos duelos, el entrenador de Atlético Nacional no descartó realizar variantes. “Siempre cuando pasa esto de no ganar, uno busca soluciones de los que no jugaron. Evaluaremos y buscaremos soluciones para el futuro”, sostuvo Repetto.