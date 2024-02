Se conoció la decisión final acerca de la demanda de Once Caldas contra Atlético Bucaramanga

El dirigente fue tajante al sostener que "esa demanda no acredita a quien suplantó Fabio Delgado, es sobre un supuesto y ese supuesto no sabemos, entonces la carga procesal es del Once Caldas y yo le estoy diciendo que me digan a quién está suplantando Fabio Delgado".

La decisión del Comité Disciplinario de la Dimayor

El Comité Disciplinario de la Dimayor se pronunció frente a la situación anteriormente mencionada y determinó: "Decretar el cierre y archivo del procedimiento disciplinario adelantando con base en la denuncia de partido formulada por el Club Once Caldas S.A. contra del Club Atlético Bucaramanga S.A. por presuntamente incurrir en la infracción descrita en los literales a) y b) del artículo 83 del CDU de la FCF; en el partido disputado por la fecha 5ª de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2024".

"Contra la presente decisión procede recurso de reposición ante este Comité Disciplinario y el de apelación ante la Comisión Disciplinaria de la DIMAYOR", agregó en Comité.

¿Qué sucedió con el jugador?

El diario El País de Cali reveló el viernes 16 de febrero que el futbolista Fabio Delgado, del Atlético Bucaramanga, fue capturado el jueves (15 de febrero), antes del compromiso que disputó el cuadro 'Leopardo' en calidad de visitante ante América de Cali, y que terminó igualado 0-0; sin embargo, desde el equipo bumangués aclararon que la situación no es como se cuenta desde la 'Sultana del Valle'.