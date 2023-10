¿Se sintió amenazado? Lucas González aceptó que un jugador lo intimidó en el último compromiso del América de Cali

América de Cali sumó 13 compromisos sin perder, los dirigidos por Lucas González se han consolidado en la Liga BetPlay como uno de los equipos más fuertes tras un débil comienzo, en el que los jugadores tuvieron que defender a su entrenador para que no fuera expulsado de la institución por presión de los seguidores 'rojos'.

En la jornada 19 del fútbol colombiano, los 'Diablos rojos' rescataron un importante empate a un gol ante el Once Caldas de Manizales.

“Cuando se enfrentan dos equipos que tienen propuestas diferentes, nosotros intentamos tener un juego mas colectivo, con el estado de la cancha las ventajas que queremos tener no se consiguen. Ese es el vehículo que intentamos usar en el terreno de juego, quitándoles el balón y metiéndolos en su campo y hoy el balón no rodó. Los chicos lo hicieron bien, desaprovechamos un penalti, en la segunda parte el campo mejoró un poco, en el gol del Once Caldas creo que Edwin se resbala, pero creo que el equipo sabe reponerse a la situación", apuntó.

Entre otras cosas, el estratega Lucas González también lamentó la crisis en la que está sumergido el Once Caldas, pues es uno de los equipos con más nombre en territorio colombiano.

“Es una lástima que un club como este esté pasando por una situación difícil, tiene una hinchada espectacular y con un estadio muy bonito”, comentó.