Sherman Cárdenas está sin equipo, ¿le gustaría para el Atlético Bucaramanga?

El nombre de Sherman Cárdenas Estupiñán siempre ha estado estrechamente ligado con el Atlético Bucaramanga, club con el que debutó en 2005 y después tuvo otros dos periodos.

El mediocampista santandereano, de 34 años, es un confeso hincha del conjunto 'Leopardo' y luego de su salida del Once Caldas es inevitable que el aficionado piense en él de cara al futuro, aunque también hay quienes no estarían de acuerdo con su vuelta.

La última temporada de Cárdenas Estupiñán no fue la mejor con el Once Caldas, club al que llegó con el rótulo de refuerzo, pero a la hora de la verdad el desempeño del experimentado futbolista no llenó las expectativas.

En el segundo semestre de 2023, Sherman disputó nueve partidos, con un total de 391 minutos, no sumó asistencias y tampoco goles. De todas maneras, en los últimos partidos, el jugador fue tenido en cuenta por el saliente entrenador del club de Manizales, Pedro Sarmiento.

El Once Caldas, a falta de dos fechas para terminar la fase de todos contra todos de la Liga BetPlay del fútbol colombiano, decidió terminar el vínculo laboral con el exfutbolista de clubes como La Equidad, Junior, Nacional y Millonarios.