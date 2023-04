"Tenemos puntuación para estar en el grupo de los ocho": Alexis Márquez, entrenador de Atlético Bucaramanga.

El nuevo entrenador de Atlético Bucaramanga, el pereirano Alexis Márquez, habló del reto de dirigir al equipo 'Leopardo', su idea futbolística y los objetivos al frente del club.

En entrevista para '5 en Deportes', el director técnico de 46 años, que ya completó dos días a cargo del club bumangués, indicó que "en lo personal me gusta que el equipo sea agresivo, un equipo que le guste el balón; siempre tratar que el inicio del juego sea desde el arquero. Tener unas buenas combinaciones en toda la cancha y obviamente definir, terminar siempre las jugadas es muy importante, para evitar que el rival nos tome mal parados, esa va a ser la metodología de entrenamiento y la idea en los partidos para que el equipo levante".

Con relación al equipo que recibe, que no gana hace ocho partidos y únicamente logró once puntos en igual cantidad de duelos, Márquez sostuvo que "sabemos que el equipo viene en una racha no muy buena, pero al comienzo del torneo mostró un buen fútbol y eso hay que recuperarlo".

Para el timonel, que en su experiencia con el Deportivo Pereira logró salvarlo del descenso y clasificarlo a la final de la Copa BetPlay, "la idea es, en estas fechas que quedan, salir a hacer unas buenas presentaciones, tenemos puntuación para estar de nuevo en el grupo de los ocho y a eso le vamos a apuntar".

Además, respecto al tema de clasificar, dijo: "Acá la idea principal es mejorar, sumar la mayor cantidad de puntos posibles, si yo llego acá pensando que la puntuación no nos da para entrar a los ocho, sería muy mediocre".

Márquez también reconoció que encontró a un grupo de jugadores predispuesto, "con un buen pie, eso se necesita para poder afrontar a los rivales y ya pasa por demostrar en la cancha; hablamos del tema de la alegría que tenemos que tener en los entrenamientos para afrontar el día principal que es la competencia y eso no se puede perder, más allá de los malos resultados".

El debut de Alexis Márquez al frente del club santandereano será el próximo domingo, 9 de abril, en calidad de visitante ante Pereira.

"Yo creo que uno tiene que ponerse metas, creo que tenemos que mejorar la parte futbolística con puntos, en este momento es importante ganar, el cómo no lo darán los partidos", precisó el orientador risaraldense.

Por último, se refirió a dos de los más experimentados del plantel, Teófilo Gutiérrez y Javier Reina, de quienes indicó: "Acá todos van a tener la posibilidad de jugar, en el caso puntual de Reina y 'Teo', ellos tienen muy buena lectura de juego, yo creo que es complementar con trabajo en qué posiciones nos pueden servir y sacarles el mejor provecho".