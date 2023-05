El delantero barranquillero Teófilo Gutiérrez rompió su silencio luego de la floja temporada con el Atlético Bucaramanga.

En diálogo con el espacio radial 'Zona Libre de Humo' se refirió a su paso por el conjunto búcaro.

“Bucaramanga me abrió las puertas, lastimosamente no pudo ver la mejor versión mía, bueno la de todos, fue un semestre muy difícil”, comentó el atacante, que con el conjunto santandereano jugó 748 minutos, disputó 13 partidos (seis de titular), tuvo ocho remates a puerta, recibió una sanción de tres fechas y no aportó goles, ni asistencias.

También agregó que “tienen un buen plantel y grandes jugadores y ojalá pueda demostrar todo su potencial en el semestre que viene”.

Sobre su futuro, Gutiérrez no adelantó nada y está abierto a ofertas en el mercado de pases.

“Siempre hay especulaciones con mi futuro, por ahora estoy descansando con mi familia, más adelante estaré analizando y que sea un equipo que necesite fútbol”, mencionó Teófilo Gutiérrez.

El futbolista, campeón con Deportivo Cali en la temporada 2021, analizó también la dura situación que atraviesa el club 'azucarero' en esta temporada con sueldos atrasados, renuncia de jugadores y sumido en una crisis deportiva que lo tiene luchando por alejarse de la zona del descenso.

“Es un equipo especial por su gente y su hinchada, es una gran institución, ha sido un año muy difícil para el club en todo sentido. Administrativamente ellos sabrán en que se han equivocado”, finalizó Teófilo.